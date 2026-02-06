قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

صدمة لـ ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
مجدي سلامة

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة مدوية، اليوم الجمعة، قبل مواجهة فالنسيا، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وأعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي رودريجو جوس، دون تحديد مدة غيابه.

وقال في بيان: " بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا رودريغو من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتنكس الوتر في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليمنى. في انتظار تطور الحالة".

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن برشلونة حامل اللقب والمتصدر الحالي لجدول الترتيب، برصيد 54 نقطة.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني

