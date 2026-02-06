نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد

عاد اسم المغربي إبراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد الإسباني إلى الواجهة مجددًا، في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة قد تشكل تحولًا مهمًا بمسيرته.

النادي اللندني كان قد أجرى اتصالات أولية في يناير الماضي دون تقديم عرض رسمي لضم اللاعب ابراهيم دياز ، لكن الاهتمام لم يتوقف، بل تأجل إلى الصيف.



مصادر قريبة من ريال مدريد أشارت إلى أن وضع ابراهيم دياز داخل الفريق لم يعد مستقرًا، مع تراجع تأثيره الفني وتغير المعطيات التقنية، ما دفع اللاعب للتفكير في خوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكبر ودورًا أوضح.

من جانبه يرى نادي توتنهام في ابراهيم دياز الحل المثالي لمشاكله الهجومية، بفضل مرونته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.



تصريحات الإدارة الرياضية لنادي توتنهام الإنجليزي الأخيرة عززت التكهنات بشأن صفقة كبيرة، قد يكون إبراهيم دياز أحد أبرزها.

وفي حال قرر ريال مدريد فتح باب الرحيل أمام ابراهيم دياز يبدو النادي الإنجليزي مستعدًا للتحرك بسرعة لحسم الصفقة، مستفيدًا من رغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي.