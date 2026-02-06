قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026
بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية
مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل
كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟
نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد
مصر في قلب معرض عالمي للحاصلات الزراعية… 99 شركة تشارك في Fruit Logistica 2026 ببرلين
بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية
رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟
روبيو : سنضع معايير جديدة للدول النووية.. معاهدة ستارت غير مفيدة حاليا
الزهد في الدنيا يكون بـ6 أشياء رغم المال .. خطيب المسجد الحرام: بشرطين
تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني
استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد

ابراهيم دياز
ابراهيم دياز
يسري غازي

عاد اسم المغربي إبراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد الإسباني إلى الواجهة مجددًا، في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة قد تشكل تحولًا مهمًا بمسيرته. 

النادي اللندني كان قد أجرى اتصالات أولية في يناير الماضي دون تقديم عرض رسمي لضم اللاعب ابراهيم دياز ، لكن الاهتمام لم يتوقف، بل تأجل إلى الصيف.


مصادر قريبة من ريال مدريد أشارت إلى أن وضع ابراهيم دياز داخل الفريق لم يعد مستقرًا، مع تراجع تأثيره الفني وتغير المعطيات التقنية، ما دفع اللاعب للتفكير في خوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكبر ودورًا أوضح.

من جانبه يرى نادي توتنهام في ابراهيم دياز الحل المثالي لمشاكله الهجومية، بفضل مرونته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.


تصريحات الإدارة الرياضية لنادي توتنهام الإنجليزي الأخيرة عززت التكهنات بشأن صفقة كبيرة، قد يكون إبراهيم دياز أحد أبرزها.

وفي حال قرر ريال مدريد فتح باب الرحيل أمام ابراهيم دياز يبدو النادي الإنجليزي مستعدًا للتحرك بسرعة لحسم الصفقة، مستفيدًا من رغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي.

ابراهيم دياز ريال مدريد توتنهام الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الدعوة إلى الله ترتبط بإصلاح المجتمع وبناء الإنسان

قافلة الأزهر الطبية

قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف الطبي على 2000 مواطن بالبحر الأحمر .. صور

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد