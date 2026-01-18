إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

أرقام قبل النهائي

بحسب بيانات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " يخوض المنتخب المغربي المباراة السابعة في نسخة واحدة للمرة الأولى في تاريخه بعدما استقبل هدفا وحيدا فقط وحقق خمس مباريات بشباك نظيفة ليصل إلى 477 دقيقة دون استقبال أهداف مع إنجاز فردي للحارس ياسين بونو الذي أصبح أول مغربي يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة.

في المقابل بلغ المنتخب السنغالي النهائي بعد تحقيق خمسة انتصارات من ست مباريات وواصل سلسلة اللاهزيمة في كأس الأمم الإفريقية للمباراة الـ17 على التوالي منذ نهائي 2019 رغم غياب الثنائي كاليدو كوليبالي وحبيب ديارا عن المباراة النهائية بداعي الإيقاف.

دياز ومانى

يواصل إبراهيم دياز تقديم مستويات لافتة مع المنتخب المغربي خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية حيث يعد أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن بعدما اعتلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف مؤديا دورا حاسما في وصول أسود الأطلس إلى المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر خطف النجم السنغالي ساديو ماني الأضواء بقميص أسود التيرانجا بعدما ساهم بشكل مباشر في مشوار فريقه نحو النهائي مسجلا هدفين إلى جانب صناعته أربع تمريرات حاسمة ليؤكد قيمته القيادية وتأثيره الكبير في المباريات الحاسمة.

وعلى مستوى التاريخ سبق للمنتخب المغربي أن توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة وذلك في نسخة عام 1976 بينما حقق المنتخب السنغالي لقبه القاري الوحيد حتى الآن في نسخة 2021 ليحمل نهائي 2025 صراعا بين طموح استعادة المجد ومحاولة تكرار الإنجاز.

وبين قوة أصحاب الأرض وصلابة دفاعهم وطموح بطل سابق يمتلك سلاح الهجوم والخبرة يبقى نهائي أمم إفريقيا 2025 مفتوحًا على كل الاحتمالات في ليلة قد تكتب فصا جديا في تاريخ الكرة الإفريقية.