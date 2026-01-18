قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. اقتربت نفحات رمضان
موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
تعرف على درجات حرارة البلاد اليوم.. تفاصيل
قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن
إجازة 25 يناير.. اعرف حقك في حالة عدم الحصول على العطلة الرسمية
الصحة: استحداث خدمات طبية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
بوابة إفريقيا الدوائية.. التصديري للصناعات الطبية يطلق تحركًا موسعًا لدعم صادرات الدواء المصري
البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا وسط مخاوف من تصعيد أمني
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأحد
مصرع شابين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إبراهيم دياز ضد ساديو ماني .. من يقود بلاده لمنصفة التتويج فى نهائي أفريقيا ؟

ماني و دياز
ماني و دياز

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية إلى العاصمة المغربية الرباط حيث يحتضن ملعب مولاي عبد الله المواجهة المرتقبة بين منتخبي السنغال والمغرب في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

 ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد في مباراة ينتظرها الملايين داخل القارة السمراء وخارجها لما تحمله من إثارة وقيمة فنية كبيرة.

أرقام قبل النهائي

بحسب بيانات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " يخوض المنتخب المغربي المباراة السابعة في نسخة واحدة للمرة الأولى في تاريخه بعدما استقبل هدفا وحيدا فقط وحقق خمس مباريات بشباك نظيفة ليصل إلى 477 دقيقة دون استقبال أهداف مع إنجاز فردي للحارس ياسين بونو الذي أصبح أول مغربي يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة.

في المقابل بلغ المنتخب السنغالي النهائي بعد تحقيق خمسة انتصارات من ست مباريات وواصل سلسلة اللاهزيمة في كأس الأمم الإفريقية للمباراة الـ17 على التوالي منذ نهائي 2019 رغم غياب الثنائي كاليدو كوليبالي وحبيب ديارا عن المباراة النهائية بداعي الإيقاف.

دياز ومانى 

يواصل إبراهيم دياز تقديم مستويات لافتة مع المنتخب المغربي خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية حيث يعد أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن بعدما اعتلى صدارة ترتيب الهدافين برصيد خمسة أهداف مؤديا دورا حاسما في وصول أسود الأطلس إلى المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر خطف النجم السنغالي ساديو ماني الأضواء بقميص أسود التيرانجا بعدما ساهم بشكل مباشر في مشوار فريقه نحو النهائي مسجلا هدفين إلى جانب صناعته أربع تمريرات حاسمة ليؤكد قيمته القيادية وتأثيره الكبير في المباريات الحاسمة.

وعلى مستوى التاريخ سبق للمنتخب المغربي أن توّج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة وذلك في نسخة عام 1976 بينما حقق المنتخب السنغالي لقبه القاري الوحيد حتى الآن في نسخة 2021 ليحمل نهائي 2025 صراعا بين طموح استعادة المجد ومحاولة تكرار الإنجاز.

وبين قوة أصحاب الأرض وصلابة دفاعهم وطموح بطل سابق يمتلك سلاح الهجوم والخبرة يبقى نهائي أمم إفريقيا 2025 مفتوحًا على كل الاحتمالات في ليلة قد تكتب فصا جديا في تاريخ الكرة الإفريقية.

السنغال المغرب ملعب مولاي عبد الله نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

محمد رمضان

مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية

هادي رياض

الغندور يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي وبتروجيت على انتقال هادي رياض

ترشيحاتنا

حملات تموينية متنوعة

المنيا.. تحرير 210 مخالفات تموينية وضبط سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع بنكي الأهلي ومصر لاستغلال أرض مصنع الغزل وتعظيم موارد الدولة

محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع بنكي الأهلي ومصر لاستغلال أرض مصنع الغزل وتعظيم موارد الدولة

نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر

نجاح زرع قرنية معقدة وإنقاذ الإبصار لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي بالأقصر

بالصور

الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد

فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards
فستان ملفت ..اية سماحة تثير الجدل فى حفل joy awards

التفاصيل الكاملة لحفل JOY AWARDS وقائمة الجوائز

تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني
تكريم فاروق حسني

فساتين النجمات بالأسود تخطف القلوب في Joy Awards.. أناقة بلا منافس

النجمات بالاسود
النجمات بالاسود
النجمات بالاسود

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards
يسرا تتألق بفستان ذهبى فى حفل joy awards

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد