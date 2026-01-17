القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال مجانًا

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال .. يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية في مصر والعالم العربي نهائي كأس أمم إفريقيا 2026، الذي يجمع بين منتخبي المغرب والسنغال، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعا تاريخيًا ومنافسة قوية على اللقب القاري، إذ تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، الذي يحتضن المباراة النهائية مساء الأحد المقبل، وسط أجواء جماهيرية منتظرة وزخم إعلامي كبير.

وتصل بطولة كأس أمم إفريقيا إلى محطتها الختامية بعد انطلاقها يوم 21 ديسمبر 2025، حيث شهدت النسخة الحالية العديد من المفاجآت القوية، كان أبرزها خروج حامل اللقب منتخب كوت ديفوار من الدور ربع النهائي، وهو ما فتح الباب أمام تتويج بطل جديد للبطولة، وزاد من حدة الترقب للمباراة النهائية التي تجمع بين اثنين من أقوى منتخبات القارة السمراء في السنوات الأخيرة.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 ومواجهة الحلم الإفريقي

يحمل نهائي كأس أمم إفريقيا 2026 بين المغرب والسنغال أهمية خاصة على المستويين الفني والتاريخي، حيث يسعى كل منتخب إلى كتابة فصل جديد في سجل إنجازاته القارية، ويخوض المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة، مدعومة بمشوار قوي في البطولة، وأداء لافت خلال الأدوار الإقصائية.

ويعتمد منتخب المغرب على عاملي الأرض والجمهور، في ظل إقامة النهائي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ما يمنح أسود الأطلس دفعة معنوية كبيرة، في حين يدخل منتخب السنغال المباراة بخبرة نهائية واسعة، بعد وصوله إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

موعد مباراة المغرب ضد السنغال في نهائي أمم إفريقيا

تنطلق مباراة المغرب ضد السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو توقيت مناسب لمتابعة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية والإفريقية، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة في نسختها الحالية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 ماكس، الناقل الحصري للبطولة، إلى جانب إتاحة المشاهدة المجانية عبر قناة مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11157، باستقطاب رأسي V، ومعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 4/3، بالإضافة إلى القناة المغربية الأرضية، ما يتيح للجماهير فرصة متابعة اللقاء دون اشتراك.

القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026 على نايل سات

يتزايد البحث عن القنوات الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2026، خاصة القنوات المفتوحة على نايل سات، حيث تتيح الجماهير متابعة المباراة مجانًا، وتعد هذه الخطوة محل اهتمام كبير من المشاهدين الذين يفضلون متابعة اللقاء بجودة عالية دون تشفير، مع ضمان وصول البث إلى أكبر شريحة من المتابعين.

وتسهم إتاحة المباراة عبر قناة مفتوحة، إلى جانب القنوات المشفرة، في تعزيز نسب المشاهدة ورفع مستوى التفاعل الجماهيري مع الحدث الكروي الأبرز في القارة الإفريقية.

مشوار المغرب والسنغال إلى النهائي

تمكن منتخب المغرب من بلوغ المباراة النهائية بعد مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا في الدور نصف النهائي، انتهت بالتعادل، قبل أن يحسم أسود الأطلس بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

في المقابل، حجز منتخب السنغال مقعده في النهائي بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 1-0 في نصف النهائي بمدينة طنجة، ليؤكد تفوقه الفني وقدرته على حسم المباريات الكبرى، ويضرب موعدًا مع المغرب في نهائي منتظر يحمل طموحات وأحلام جماهير المنتخبين.

طموحات تاريخية قبل صافرة النهائي

يبحث منتخب المغرب عن التتويج بلقبه الثاني في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعد تتويجه الوحيد في نسخة 1976، ويسعى لاستثمار الدعم الجماهيري الكبير من أجل معانقة الكأس القارية من جديد، وإضافة إنجاز تاريخي لكرة القدم المغربية.

أما منتخب السنغال، فيخوض النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2002 و2019 و2022، مؤكدا حضوره القوي والمستمر في البطولة، وطموحه لتعزيز رصيده من الألقاب القارية، مستندا إلى جيل مميز من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية.

ساديو ماني يواصل صناعة التاريخ مع السنغال

يواصل النجم السنغالي ساديو ماني كتابة التاريخ في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما سجل الهدف الحاسم في شباك منتخب مصر، والذي منح بلاده بطاقة التأهل إلى النهائي، مؤكدا دوره المحوري في مشوار السنغال بالبطولة.

وبهذا الهدف، رفع ماني رصيده إلى 11 هدفا في تاريخ مشاركاته بكأس أمم إفريقيا، معادلا رقم محمد صلاح وحسام حسن، لينضم إلى قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، كما بلغ إجمالي مساهماته التهديفية 20 مساهمة مباشرة بين أهداف وتمريرات حاسمة، ليصبح ثاني أكثر لاعب مساهمة تهديفية في القرن الحادي والعشرين خلف الكاميروني صامويل إيتو.

وسجل ماني أرقاما قياسية إضافية، حيث يعد صاحب الرقم الأعلى في هذا القرن برصيد 11 هدفا و9 تمريرات حاسمة، كما بدأ المباراة أساسيا منذ الدقيقة الأولى، ليصبح أكثر لاعب مشاركة أساسيا في تاريخ كأس أمم إفريقيا برصيد 28 مباراة، مناصفة مع الإيفواري كولو توريه، إضافة إلى مساهمته في تسجيل الهدف رقم 120 في نسخة 2025، متجاوزا رقم النسخة الماضية التي شهدت 119 هدفا، في تأكيد جديد على استثنائية هذه النسخة.

خطوات ضبط تردد القناة الناقلة على الرسيفر

يمكن للجماهير ضبط تردد القناة الناقلة للمباراة على أجهزة الاستقبال بسهولة، من خلال الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم، ثم اختيار البحث اليدوي، وتحديد القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، وإدخال بيانات التردد بشكل صحيح، ثم الضغط على خيار البحث وحفظ أو تثبيت القناة، لضمان متابعة اللقاء بجودة بث مستقرة.