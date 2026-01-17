قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين
فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم غدا.. اعرف شروط الاستحقاق
فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم
حيوانات برية محظورة .. صدمة في سوق ديانا بالأزبكية | شاهد
وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026
17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ
مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
رياضة

مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر

بابي ثياو
بابي ثياو
باسنتي ناجي

كشف بابي ثياو مدرب المنتخب السنغالي مفاجأة بشأن منتخب المغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب المغرب

وقال بابي ثياو في موتمر صحفي :" المغرب هو المرشح لـ اللقب لكن نجحنا في الفوز على مصر الأفضل في أفريقيا ، لذلك نستطيع الفوز باللقب والعودة به إلي داكار".

وكان قد علق بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال ، على الأمور التنظيمية قبل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساء غد الأحد.

وقال المدير الفني بابي ثياو مدرب منتخب أسود التيرانجا السنغالي  ، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 : " إن صورة أفريقيا هي المعرضة للخطر.. لم يفز العديد من اللاعبين بالكرة الذهبية بسبب عدم احترامهم لكأس الأمم الأفريقية.. واليوم من خلال هذه المنظومة الرائعة، نعرض كأس الأمم الأفريقية للعالم أجمع. لا يمكننا تحمل تشويهها.

وتابع مدرب السنغال: ما حدث بالأمس في محطة القطار أمر غير مقبول.. لقد تعرض لاعبو فريقي للخطر، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء.. يجب ألا يتكرر هذا الأمر أبدًا، وخاصة بين دولتين شقيقتين.

وواصل مدرب السنغال: الأمر لا يتعلق بسوء التنظيم والتنظيم ممتاز، والحديث عنه يتردد في جميع أنحاء العالم شكرًا جزيلًا للمغرب على رفع مستوى كأس الأمم الأفريقية.

بابي ثياو المنتخب الوطني الاهلي الزمالك

