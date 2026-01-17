مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار

علق بابي ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال ، على الأمور التنظيمية قبل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساء غد الأحد.

وقال المدير الفني بابي ثياو مدرب منتخب أسود التيرانجا السنغالي ، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 : " إن صورة أفريقيا هي المعرضة للخطر.. لم يفز العديد من اللاعبين بالكرة الذهبية بسبب عدم احترامهم لكأس الأمم الأفريقية.. واليوم من خلال هذه المنظومة الرائعة، نعرض كأس الأمم الأفريقية للعالم أجمع. لا يمكننا تحمل تشويهها.

وتابع مدرب السنغال: ما حدث بالأمس في محطة القطار أمر غير مقبول.. لقد تعرض لاعبو فريقي للخطر، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء.. يجب ألا يتكرر هذا الأمر أبدًا، وخاصة بين دولتين شقيقتين.

وواصل مدرب السنغال: الأمر لا يتعلق بسوء التنظيم والتنظيم ممتاز، والحديث عنه يتردد في جميع أنحاء العالم شكرًا جزيلًا للمغرب على رفع مستوى كأس الأمم الأفريقية.

وقال أيضا: المغرب هو المرشح الأبرز، حتى في تصنيف الفيفا؛ فهم متقدمون علينا. أعتقد أنهم في المركز الثامن ونحن في المركز الحادي عشر. علينا أن نهنئهم.

وأتم مدرب السنغال: هم المرشحون الأبرز، مع أنني أرى أن أفضل فريق أفريقي يبقى مصر بسبعة ألقاب.

واختتم حديثه قائلا: المغرب لا يزال المرشح الأبرز، لكننا بذلنا جهدًا كبيرًا للوصول إلى هنا. إنها مباراة نهائية حلم للجميع، ونحن على أتم الاستعداد لهذه المباراة.