هل جئتم لإفساد عيد المغاربة؟.. أزمة فى مؤتمر السنغال بنهائي كان 2025

شهد المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال المقرر إقامته فى التاسعة مساء غدا الأحد، أزمة بين أحد الصحفيين المغاربة ونجم منتخب السنغال موسي نياكاتي.

حدثت الأزمة عندما وجه صحفي مغربي سؤالا في مؤتمر نهائي كأس أمم أفريقيا للاعب موسي نياكاتي وقال: هذا نهائي خاص لأنه يجمع بلدين شقيقين... هل جئتم هنا مع كامل الاحترام، ولكن لـ 'إفساد عيد' المغاربة؟

ورد موسى نياكاتي “في الحقيقة، جملة 'إفساد البطولة' لا تعجبني كثيراً.. لأننا نلعب باحترام، ولطالما كنا نحترم الجميع.. هذه هي القيم التي غُرست فينا في السنغال.. نحن دائماً نحترم خصومنا، ونلعب بجودتنا وعزيمتنا”

واضاف “صحيح أننا بلدان شقيقان وهذا أمر واقعي، لقد شعرنا بذلك حقاً طوال هذه البطولة وكما قال المدرب منذ قليل، لا ينبغي أن يفسد كل هذا ( التوتر التنظيمي)، خاصة في آخر 48 ساعة”

وأضاف “في النهاية، سيكون هناك فائز واحد فقط: إما المغرب أو نحن. ونحن بالتأكيد سنفعل كل شيء لنكون نحن الفائزين، لأن شعبنا يستحق ذلك، ولأننا نستحق ذلك”

وتابع “لقد عملنا بشكل رائع طوال الأشهر الماضية، ونحن مصممون أكثر من أي وقت مضى. لكن قبل كل شيء، تبقى هذه كرة قدم وستُحسم في الملعب”

واكمل "نعلم أنهم يلعبون على أرضهم وأن الجمهور سيكون معهم، وهذا لا مشكلة فيه بالنسبة لنا.

واختتم “نريد إعادة الكأس إلى داكار، والاحتفال مع شعبنا وعائلاتنا، ومن أجل زملائنا الغائبين أيضاً.. سنبذل قصارى جهدنا، وإن شاء الله السنغال هي من ستفوز”