فتحي سند: الجماهير تنتظر بصمة الفراعنة أمام نيجيريا بعد إحباط السنغال

علق الناقد الرياضي فتحي سند على استعدادات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تنتظر من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين ترك انطباع أخير إيجابي، يعوض الإحباط الكبير الذي أصاب الملايين عقب مباراة السنغال، التي وصفها بأنها الأسوأ في مسيرة الفراعنة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح سند أن المنتخب النيجيري، رغم غياب عدد من لاعبيه المحترفين العائدين إلى أنديتهم الأوروبية، يظل واحدًا من أقوى منتخبات بطولة الأمم الإفريقية، إن لم يكن الأقوى على الإطلاق.

وأشار إلى أن ما يتمناه الجمهور لا يقتصر على تحقيق نتيجة إيجابية فقط، بل تقديم أداء كروي محترم يترك أثرًا طيبًا في نفوس المشجعين، مؤكدًا أن كرة القدم لا تُقاس دائمًا بالنتائج، بل بالأداء والروح.

واختتم سند حديثه بالتشديد على أن احترام المنافس هو الطريق للتفوق عليه، محذرًا من الخوف الذي يؤدي إلى فقدان الثقة والوقوع في حالة من الارتباك داخل الملعب.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب نيجيريا على أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المقرر لها السادسة مساء غدا بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

منتخب مصر يتفقد ملعب اللقاء

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المستضيف لمباراة مصر ونيجيريا المقرر لها السادسة مساء غد - بتوقيت القاهرة - في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.