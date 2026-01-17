قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة السلامة الأوروبية تحث شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني
موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا
مصرع 12مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب باكستان
مزحة.. وزير الدفاع الإيطالي يعلق على إرسال قوات أوروبية لـ جرينلاند
الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية
سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات السبت 17-1-2026
اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية
دعاء الفجر 28 شهر رجب للرزق والبركات.. لا تفوت أوقات الاستجابة
المواصفات الكاملة لسيارة هونشي H9.. الفخامة الصينية
منتخب مصر لشباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية
أمريكا ..تحركات سريعة لمنح شيفرون ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا
عداوة تافهة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات حسام وإبراهيم حسن
رياضة

فتحي سند: الجماهير تنتظر بصمة الفراعنة أمام نيجيريا بعد إحباط السنغال

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

علق الناقد الرياضي فتحي سند على استعدادات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تنتظر من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين ترك انطباع أخير إيجابي، يعوض الإحباط الكبير الذي أصاب الملايين عقب مباراة السنغال، التي وصفها بأنها الأسوأ في مسيرة الفراعنة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح سند أن المنتخب النيجيري، رغم غياب عدد من لاعبيه المحترفين العائدين إلى أنديتهم الأوروبية، يظل واحدًا من أقوى منتخبات بطولة الأمم الإفريقية، إن لم يكن الأقوى على الإطلاق.

وأشار إلى أن ما يتمناه الجمهور لا يقتصر على تحقيق نتيجة إيجابية فقط، بل تقديم أداء كروي محترم يترك أثرًا طيبًا في نفوس المشجعين، مؤكدًا أن كرة القدم لا تُقاس دائمًا بالنتائج، بل بالأداء والروح.

واختتم سند حديثه بالتشديد على أن احترام المنافس هو الطريق للتفوق عليه، محذرًا من الخوف الذي يؤدي إلى فقدان الثقة والوقوع في حالة من الارتباك داخل الملعب.

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب نيجيريا على أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المقرر لها السادسة مساء غدا بتوقيت القاهرة  في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

منتخب مصر يتفقد ملعب اللقاء

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر  الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المستضيف لمباراة مصر ونيجيريا المقرر لها السادسة مساء غد - بتوقيت القاهرة  - في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

فتحي سند حسام حسن مباراة السنغال إبراهيم حسن منتخب مصر

لتطوير "رحلة المريض" وتعزيز جودة الرعاية وفد "جايكا" فى زيارة ميدانية لمستشفى النصر بورسعيد التخصصي

وفد جايكا يتابع رحلة المريض وتقديم الخدمات بمستشفى النصر في بورسعيد

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

مستشفي بني سويف الجامعي

إصابة 3 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

بالصور

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد