فين محاولاتك .. عمرو أديب يوجه رسالة صادمة لحسام حسن بسبب المغرب

علق الاعلامي عمرو أديب، على تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عقب الخسارة من منتخب السنغال في دور قبل النهائي.



وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، عبر ام بي سي مصر ، إن :"كل ده جزاء اللي عملته المغرب وليه مش مركز في ادائك ولعبك والمغرب من ادائها فقير وانت اللي ادائك فقير في الكورة، والفرقة اللي توصل لمرمى الخصم في اخر الماتش تبقي ايه".

وتابع عمرو أديب، أن :"المغرب كانوا بيشجعوا مصر في ماتش وابراهيم حسن يطلع يقول للمغرب انتم لم تحصلوا من قبل على البطولة وهل ده كلام برضه، حكيمي عمل محاولات في البطولة اد كل محاولاتك في البطولة ومين قال الحكم وحش وفين المحاولات بتاعتك".

واكمل :"نبطل الطريقة دي وحسام حسن ليه بيتكلم في السياسة وانت الوحيد اللي خارج بخناقة، وبعد ما قعدت شهر في المغرب جي دلوقتي تقولي المغرب فيها ناموس".