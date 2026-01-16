فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها

كشف الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، رؤيته لتطوير قصور الثقافة في مصر ودورها في العصر الرقمي، مؤكدًا أن هذه المؤسسات لا تزال قادرة على أداء رسالة ثقافية فاعلة، بشرط تحديث أدواتها وربطها بالتحولات التكنولوجية التي فرضت نفسها على المشهد الثقافي عالميًا.

انتشار الفضاء الإلكتروني واستخدام الهواتف

أوضح حسني خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد أن قصور الثقافة ليست مجرد مخلفات من الماضي كما يعتقد البعض، بل يجب إعادة توظيفها وتطوير رسالتها لتواكب انتشار الفضاء الإلكتروني واستخدام الهواتف المحمولة، مشددًا على أن المنتج الثقافي الحقيقي يكمن في صناعة إنسان مبدع ومثقف، وليس فقط في المباني أو الأنشطة التقليدية.

وأشار الوزير الأسبق إلى أن إدراكه المبكر لهذه التحولات دفعه لإنشاء مراكز الإبداع ونقل الأنشطة الثقافية إلى قلب القاهرة التاريخية، مستفيدًا من القصور والخانات والوكالات القديمة، بهدف تحويل الأماكن المهملة إلى منصات حية للإبداع، مؤكدًا أن الثقافة بطبيعتها فعل مستمر وصالحة لكل زمان.

تعزيز ثقافة الأقاليم

وتطرق فاروق حسني إلى تجربته في تعزيز ثقافة الأقاليم، موضحًا حرصه على اكتشاف المواهب الجديدة من الشعراء والأدباء عبر مؤتمرات أدباء الأقاليم السنوية، والتي وفرت للمبدعين مساحة للتعبير وأثرت المشهد الثقافي العام.

وأكد حسني أن وزارة الثقافة لا تزال ضرورة ملحة، داعيًا إلى توسيع صلاحياتها وزيادة الدعم الحكومي لها، مشددًا على أن استمرار هذه الوزارة في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا دليل على أهميتها، وأن الدولة هي المحرك الرئيس القادر على دفع عجلة الثقافة بقوة وتأثير.

حالة الكسل الاجتماعي

وانتقد حالة الكسل الاجتماعي في توليد الأفكار الثقافية، داعيًا إلى خلق “محركات ثقافية” جديدة تعتمد على الشباب المتحمس للثقافة والفن والأدب، ومنحهم الفرصة لإدارة المراكز الثقافية وقيادة العمل الإبداعي.