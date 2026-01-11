متحف فاروق حسني.. فضاء فني حي يحيي الحوار بين الفنان والجمهور

استعرض الإعلامي أحمد موسى تقريرًا مصورًا من حفل افتتاح متحف الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وذلك خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد.

وأعلن مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون افتتاح المتحف يوم السبت، بحضور نخبة رفيعة المستوى من الشخصيات الثقافية والرسمية والدبلوماسية، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والمفكرين والنقاد من مصر والعالم العربي.

وشهد الافتتاح حضور كل من الوزير أحمد هنو وزير الثقافة، ومي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين سابقًا ورئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، والوزراء سامح شكري، عمرو موسى، منير فخري عبد النور، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجمال مبارك، والدكتور طارق الملا وزير البترول السابق، والوزير هشام الشريف، والنائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العرب السابق، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتبة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس قنوات صدى البلد، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمثقفين والفنانين والنقاد وقيادات وزارة الثقافة.

فقرة موسيقية كلاسيكية

وتضمن حفل الافتتاح فقرة موسيقية كلاسيكية، أعقبها حفل رسمي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي عضو مجلس أمناء المؤسسة، حيث ألقى المهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس الأمناء كلمة رحب فيها بالحضور، معربًا عن تقديره للفنان فاروق حسني على إهدائه المتحف ومقتنياته ليكون فضاءً مفتوحًا أمام الجمهور، وخاصة الشباب ومحبي الفنون.

ترسيخ الفن كقيمة إنسانية

ويعتبر متحف فاروق حسني للفنون، تحت مظلة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، مشروعًا ثقافيًا حيًا لا يقتصر على عرض الأعمال الفنية فحسب، بل يهدف إلى ترسيخ الفن كقيمة إنسانية مستدامة، وإحياء الحوار الجمالي بين الفنان والجمهور.

أهم المراجع الفنية والأدبية

ويضم المتحف مكتبة متخصصة تحتوي على أهم المراجع الفنية والأدبية، إلى جانب مكتبة موسيقية وغرفة ميديا لعرض الأفلام والأعمال التسجيلية، ليشكل بذلك تكاملاً معرفيًا يجمع بين الصورة والنص والصوت، ويمنح الزائر تجربة ثقافية وفنية متكاملة.