أحمد موسى يطالب بتنظيم رحلات جماهيرية لدعم الفراعنة أمام السنغال

طالب الإعلامي أحمد موسى ، بتقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني، داعيًا الجماهير المصرية إلى السفر من القاهرة وحضور المباراة المقبلة أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن التواجد الجماهيري عنصر أساسي في مساندة اللاعبين خلال المرحلة الحالية.

رحلات لمساندة منتخبنا

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجميع خلف المنتخب، مشددًا على ضرورة تنظيم رحلات جماهيرية لمؤازرة الفريق الوطني، قائلًا: «عاوزين ننظم رحلات لمساندة منتخبنا.. لازم نكون موجودين، أهم حاجة دلوقتي المنتخب».

لاعبو المنتخب في المباراة

وأشاد موسى، بالأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب في المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن رامي ربيعة يُعد قلب المنتخب، إلى جانب المستوى المميز لكل من أحمد فتوح ومروان عطية، قائلًا: «كلهم ما شاء الله كانوا رجالة وقدموا مباراة كبيرة».



واختتم الإعلامي أحمد موسى، تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المنتخب مسؤولية الجميع، قائلًا: «كل الدعم لمنتخبنا، وعليكم مسؤولية كاملة في الوقوف خلف الفريق وتشجيعه بقوة».