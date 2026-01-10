محدش يقلق.. أحمد موسى: متوقع إن منتخب مصر هيلعب أحسن مباراة له أمام كوت ديفوار

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر أمام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من أمم أفريقيا 2025 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" متوقع إن منتخب مصر هيلعب أحسن مباراة له في مشوار أمم أفريقيا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" محدش يبقى قلقان من ماتش كوت ديفوار إحنا بنكسبهم على مر التاريخ ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا رجالة قادرين على تحقيق المكسب أمام كوت ديفوار ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر لها تاريخ طويل في مشوار بطولة أمم أفريقيا ".