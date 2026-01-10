تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل المنتخب المصري معتمدًا على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، مع الاعتماد على أحمد فتوح في الجبهة اليسرى.

وفي خط الوسط، يبدأ الفراعنة بالثنائي مروان عطية وحمدي فتحي، إلى جانب إمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمد صلاح كقوة ضاربة بحثًا عن هز شباك المنتخب الإيفواري.

البدلاء

وضمت دكة بدلاء منتخب مصر كلًا من أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد، في قائمة تمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال مجريات اللقاء.

ويدخل منتخب مصر هذه المواجهة بطموح مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، مستندًا إلى مزيج من الخبرات الكبيرة والعناصر الشابة، في حين تمثل مباراة كوت ديفوار محطة مفصلية في طريق الفراعنة نحو نصف النهائي، في بطولة تشهد منافسة قوية بين كبار القارة السمراء.