التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في مباراة مرتقبة تحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنتخبين وثقلهما القاري.

تشكيل منتخب مصر

وجاء تشكيل المنتخب المصري معتمدًا على محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، وياسر إبراهيم، مع الاعتماد على أحمد فتوح في الجبهة اليسرى.

وفي خط الوسط، يبدأ الفراعنة بالثنائي مروان عطية وحمدي فتحي، إلى جانب إمام عاشور، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمد صلاح كقوة ضاربة بحثًا عن هز شباك المنتخب الإيفواري.

البدلاء

وضمت دكة بدلاء منتخب مصر كلًا من أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد عيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد، في قائمة تمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة خلال مجريات اللقاء.

ويدخل منتخب مصر هذه المواجهة بطموح مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، مستندًا إلى مزيج من الخبرات الكبيرة والعناصر الشابة، في حين تمثل مباراة كوت ديفوار محطة مفصلية في طريق الفراعنة نحو نصف النهائي، في بطولة تشهد منافسة قوية بين كبار القارة السمراء.

منتخب مصر حسام حسن كوت ديفوار بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

دار الإفتاء

باحثة بدار الإفتاء تحذر من خطورة عالم السوشيال ميديا ..ماذا قالت ؟

د. سلامة داود

رئيس جامعة الأزهر يوضح أسرار ذكر النبي بالنبوة قبل اسمه في الحديث الشريف

غلاف مجلة "الحكمة الإسلامية"

الأزهر يطرح العدد الثاني من مجلة "الحكمة الإسلامية" في معرض الكتاب بـ 9 أبحاث محكَّمة

بالصور

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة

بدون ماكينة ولا كريمة| طريقة عمل آيس كريم المانجو فى البيت

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

