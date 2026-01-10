منتخب مصر.. تاريخ استثنائي يزين سجلات كأس الأمم الأفريقية

يحمل منتخب مصر سجلا تاريخيا استثنائيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية يؤكد مكانته كأحد أعمدة الكرة في القارة السمراء بعدما تربع على عرش الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 7 بطولات متفوقا على جميع المنتخبات الأفريقية يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب ثم غانا بـ4 ألقاب.

ولا يقتصر تفوق "الفراعنة" على عدد البطولات فقط بل يمتد إلى الحضور الدائم في المحفل القاري إذ يعد المنتخب المصري الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ26 ظهورا متقدما على منتخبي كوت ديفوار وغانا في دلالة واضحة على الاستمرارية والثبات على القمة عبر الأجيال.

وتحتفظ ذاكرة كأس الأمم الأفريقية بإحدى أكثر المباريات إثارة وتهديفا في تاريخها، عندما حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيا على نظيره النيجيري بنتيجة 6-3 خلال نسخة عام 1963 في مباراة شهدت تسجيل 9 أهداف، لتظل علامة فارقة في سجل البطولة والكرة الأفريقية عمومًا.

ويؤكد هذا التاريخ العريق أن منتخب مصر لم يكن مجرد مشارك في كأس الأمم الأفريقية بل كان ولا يزال أحد صناع مجدها وصاحب البصمة الأبرز في مسيرتها الممتدة لعقود.

مباراة مصر وكوت ديفوار

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإفريقية نحو مواجهة نارية من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره كوت ديفوار ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في لقاء يحمل كل ملامح "النهائي المبكر"، بعد نجاح المنتخبين في تجاوز عقبة دور الـ16 على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب.

ويدخل منتخب مصر المباراة مدعوما بحالة من التفاؤل والثقة في ظل العروض القوية التي قدمها منذ انطلاق البطولة وطموح مشروع لمواصلة الزحف نحو اللقب القاري الغائب منذ سنوات خاصة مع امتلاك المنتخب مزيجًا من الخبرة والقوة الهجومية القادرة على حسم المواجهات الكبرى.

ثلاثية بنين تؤكد جاهزية الفراعنة

وجاء تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد أداء قوي أمام منتخب بنين حيث نجح رفاق حسام حسن في حسم المواجهة بنتيجة 3-1 في لقاء عكس جاهزية فنية وبدنية عالية وسط إشادة واسعة بالروح القتالية والفاعلية الهجومية ما عزز آمال الجماهير في قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

وأعلن التلفزيون الجزائري نقل عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر القناة الأرضية الأولى في إطار إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة الحدث القاري دون تشفير إلى جانب عدد من القنوات المفتوحة الأخرى.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

قناة TNT المغربية

قناة Arryadia HD الأرضية المغربية

قناة ORTM المالية

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

قناة TVGE غينيا الاستوائية

قناة Canal 2 International الكاميرونية

قناة Max Sport 1 البلغارية

قناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

القنوات المشفرة ومنصات البث الرقمي

وتبث شبكة beIN Sports مباريات البطولة حصريًا عبر باقة beIN Max مع إتاحة البث المباشر من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect لتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويخوض منتخب مصر مواجهة كوت ديفوار اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب أدرار بمدينة أغادير ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.