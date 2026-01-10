مينا ماهر في رسالة لـ منتخب مصر: عاوزينها ليلة للتاريخ

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ منتخب مصر قبل مواجهة كوت فوار.

منتخب مصر

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" عاوزينها ليلة للتاريخ ".

ويترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وقوة، خاصة بعد نجاح المنتخبين في عبور دور الـ16 عن جدارة واستحقاق على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب، ليضربا موعدًا مع مواجهة تحمل طابع النهائي المبكر، وسط ترقب جماهيري واسع داخل القارة وخارجها.

تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد عرض قوي ومقنع أمام منتخب بنين، حيث تمكن رفاق حسام حسن من حسم المواجهة بنتيجة 3-1، في مباراة عكست الجاهزية الفنية والبدنية العالية للفريق، وأكدت قدرة الفراعنة على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

وشهد اللقاء إشادة واسعة بالروح القتالية والانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية التي ظهرت بوضوح على أداء اللاعبين، ما رفع سقف الطموحات قبل الاصطدام بالمنتخب الإيفواري.

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا عددًا من القنوات الإفريقية والدولية، أبرزها:

قناة TNT المغربية الرياضية 2026

القمر الصناعي التردد الجودة

نايل سات 11513 HD

عرب سات 12683 HD

- تردد قناة Arryadia HD الأرضية المغربية

نايل سات 11476 استقطاب عمودي معدل ترميز 27500.21 hours ago

- قناة ORTM المالية

لضبط جهاز الاستقبال على تردد ORTM MALI 2026، إليك التفاصيل التي يجب إدخالها بعناية:

القمر الصناعي: Eutelsat 9B (أو أي قمر يقع في نفس المدار أو مدار قريب).

التردد الرئيسي (Frequency): 12034.

الاستقطاب (Polarization): عمودي (V).

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): يترك تلقائيًا أو يضبط على 3/4 حسب نظام البث.

بالإضافة إلى قنوات :

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

قناة TVGE غينيا الاستوائية

قناة Canal 2 International الكاميرونية

قناة Max Sport 1 البلغارية

قناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل شبكة beIN Sports مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري عبر باقة beIN Max، إلى جانب إتاحة المشاهدة من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

وضمت قائمة منتخب الفراعنة حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد صبحي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، ومصطفى فتحي.

وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.