كيف نواجه القلق على المستقبل والرزق والأولاد؟.. أمين الفتوى يجيب
عائد استثمار 100 ألف جنيه في سند المواطن.. هتكسب كام في الشهر؟
شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ثامن ليلة من رمضان | بث مباشر
صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر الليلة الثامنة من رمضان | بث مباشر
الأمن يلقي القبض على شخصين استعرضا بدرجاتهما النارية
«ماسكة في السنّادات ليه.. راكبة التروماي»| رامز جلال يُعلّق على حضور الفنانة سماح أنور
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء
استخراج بطاقة تموين أول مرة.. الخطوات والأوراق
الضويني: الإفطار الجماعي بالجامع الأزهر صورة مشرفة لمصر أمام العالم
الرئيس الإسرائيلي لرئيس وزراء إثيوبيا: هناك جهات تحاول تقويض علاقتنا
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
توك شو

مجدي عبدالغفار: يوم القيامة يكشف زيف العلاقات ويحاسب كل فاعل على أعماله

الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ كلية أصول الدين بـجامعة الأزهر
الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ كلية أصول الدين بـجامعة الأزهر
محمود محسن

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ كلية أصول الدين بـجامعة الأزهر، أن يوم القيامة هو يوم الفصل الحقيقي بين الإنسان وربه، حيث تنقطع كل الروابط الدنيوية ولا يبقى للمرء إلا أعماله الصالحة وما قدم لربه من خير.

وأوضح خلال تقديمه برنامج نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد أن مشاهد الحشر في القرآن الكريم تصور الواقعة بدقة، مشيرًا إلى قول الله تعالى: {ويوم يحشرهم جميعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض}. وأضاف أن هذه الآيات تبيّن كيف أن العلاقات التي تبنى على الظلم والفساد ستنكشف، وأن كل فرد سيحاسب على ما فعل بأيديهم.

وشدد على أن كل من يضر بالأسر، أو يؤذي الأبناء والبنات، أو يسعى لإفساد الأمن الاجتماعي، سيكون له موقف يوم القيامة، فلا مهرب من محاسبة الله سبحانه وتعالى. 

وأكد أن تدبر هذه المشاهد القرآنية منذ الآن يهيئ المؤمن نفسيًا وروحيًا لمواجهة ذلك اليوم العظيم، ويحثه على المبادرة بالعمل الصالح قبل أن يحين الوقت الذي لا ينفع فيه إلا ما قدم من خير.

مجدي عبدالغفار كلية أصول الدين جامعة الأزهر يوم القيامة المشاهد القرآنية

لعزومات رمضان .. طريقة لحم حلقات بالبصل بطريقة غير تقلدية
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
محمد انور
محمد سامي
