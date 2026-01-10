نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وقوة، خاصة بعد نجاح المنتخبين في عبور دور الـ16 عن جدارة واستحقاق على حساب بنين وبوركينا فاسو على الترتيب، ليضربا موعدًا مع مواجهة تحمل طابع النهائي المبكر، وسط ترقب جماهيري واسع داخل القارة وخارجها.



الفراعنة يبعثون برسائل قوية قبل موقعة الأفيال

تأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي بعد عرض قوي ومقنع أمام منتخب بنين، حيث تمكن رفاق حسام حسن من حسم المواجهة بنتيجة 3-1، في مباراة عكست الجاهزية الفنية والبدنية العالية للفريق، وأكدت قدرة الفراعنة على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

وشهد اللقاء إشادة واسعة بالروح القتالية والانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية التي ظهرت بوضوح على أداء اللاعبين، ما رفع سقف الطموحات قبل الاصطدام بالمنتخب الإيفواري.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

أعلن التلفزيون الجزائري نقل عدد من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، من بينها مباريات المنتخبات العربية والمواجهات الإفريقية القوية، وذلك عبر القناة الأرضية الأولى، في خطوة تتيح لعشاق الكرة متابعة الحدث القاري مجانًا دون اشتراك.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا عددًا من القنوات الإفريقية والدولية، أبرزها:

قناة TNT المغربية الرياضية 2026

القمر الصناعي التردد الجودة نايل سات 11513 HD عرب سات 12683 HD

- تردد قناة Arryadia HD الأرضية المغربية

نايل سات 11476 استقطاب عمودي معدل ترميز 27500.21 hours ago

- قناة ORTM المالية

لضبط جهاز الاستقبال على تردد ORTM MALI 2026، إليك التفاصيل التي يجب إدخالها بعناية:

القمر الصناعي: Eutelsat 9B (أو أي قمر يقع في نفس المدار أو مدار قريب).

التردد الرئيسي (Frequency): 12034.

الاستقطاب (Polarization): عمودي (V).

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): يترك تلقائيًا أو يضبط على 3/4 حسب نظام البث.

بالإضافة إلى قنوات :

قناة RTS1 Sénégal السنغالية

قناة TVGE غينيا الاستوائية

قناة Canal 2 International الكاميرونية

قناة Max Sport 1 البلغارية

قناة Sportitalia الإيطالية عبر الإنترنت وخدمة HbbTV

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل شبكة beIN Sports مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري عبر باقة beIN Max، إلى جانب إتاحة المشاهدة من خلال منصتي TOD TV وbeIN Connect، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

يخوض منتخب مصر مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار في تمام التاسعة مساء غد السبت، على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير 2026، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري منتظر.

طريق الفراعنة إلى ربع النهائي

نجح منتخب مصر في التأهل من دور المجموعات متصدرًا المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، إلى جانب تعادل سلبي أمام أنجولا.

وفي دور الـ16، أكد الفراعنة تفوقهم بتخطي منتخب بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة امتدت لشوطين إضافيين، وأظهرت شخصية البطل لدى لاعبي المنتخب.

الأفيال تحسم ديربي الجوار بقوة

على الجانب الآخر، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوز كبير ومستحق على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، في مباراة قدم خلالها “الأفيال” أداءً متوازنًا دفاعيًا وهجوميًا، ما يجعل المواجهة أمام مصر اختبارًا صعبًا للطرفين، وواحدة من أقوى مباريات البطولة.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

وضمت قائمة منتخب الفراعنة حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد صبحي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، وأحمد فتوح.

وفي خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، ومصطفى فتحي.

وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

منتخب مصر.. زعيم القارة بلا منازع

يواصل منتخب مصر تعزيز مكانته التاريخية كأكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ5 ألقاب، ثم غانا بـ4 ألقاب.

كما يعد الفراعنة الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، متقدمين على كوت ديفوار بـ25 مشاركة وغانا بـ24 مشاركة، والتي تغيب عن نسخة المغرب الحالية.

ولا تزال مباراة مصر ونيجيريا عام 1963 خالدة في ذاكرة البطولة، بعدما شهدت تسجيل 9 أهداف كاملة، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6-3، كأكثر مباراة تهديفًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.