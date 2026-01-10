قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
هبوط حاد في أسعار الكاكاو مع لجوء المصدرين للتحوط ضد موسم الحصاد
ملف الدفاع بـ الأهلي مفتوح .. الجزار يقترب ورياض فى الطريق .. وصبحي ورشدان تحت المتابعة
برد طوبة يعود بقوة.. أسبوع شتوي قاسٍ يسيطر على مصر فى هذا الموعد
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

إسراء أشرف

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025

اليوم: السبت 10 يناير 2026 على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير.

التوقيت:

9:00 مساءً بتوقيت مصر.

10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل قوة المنتخبين وأهمية المواجهة في طريق المنافسة على اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025

تبث شبكة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، وسيتم نقل مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قناة beIN Sports MAX 1.

ويأمل الفراعنة في مواصلة مشوارهم بالبطولة والتأهل إلى نصف النهائي، بينما يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تجاوز عقبة مصر ومواصلة الدفاع عن لقبه.

