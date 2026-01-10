القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025

اليوم: السبت 10 يناير 2026 على أرضية الملعب الكبير بمدينة أكادير.

التوقيت:

9:00 مساءً بتوقيت مصر.

10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، في ظل قوة المنتخبين وأهمية المواجهة في طريق المنافسة على اللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا 2025

تبث شبكة قنوات beIN Sports القطرية حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025، وسيتم نقل مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قناة beIN Sports MAX 1.

ويأمل الفراعنة في مواصلة مشوارهم بالبطولة والتأهل إلى نصف النهائي، بينما يسعى منتخب كوت ديفوار إلى تجاوز عقبة مصر ومواصلة الدفاع عن لقبه.