موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

يحتضن ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي مصر وكوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أقوى قمم البطولة، نظرًا لقيمة المنتخبين وتاريخهما الحافل بالإنجازات القارية، ما يجعلها أشبه بـ«نهائي مبكر» ينتظره عشاق كرة القدم الأفريقية بشغف كبير.

طموحات الفراعنة نحو النجمة الثامنة

يدخل منتخب مصر اللقاء رافعًا شعار مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزًا بكأس الأمم الأفريقية. ويقود النجم محمد صلاح كتيبة الفراعنة، التي تأمل في استعادة أمجادها القارية، مستندة إلى خبرة لاعبيها وروحهم القتالية في الأدوار الإقصائية. ويثق الجهاز الفني في قدرة المنتخب على التعامل مع الضغوط وحسم المواجهات الكبرى.

مشوار التأهل إلى ربع النهائي

نجح منتخب مصر في بلوغ الدور ربع النهائي بعد تخطي عقبة منتخب بنين، حيث قدم أداءً قويًا تُوج بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب. في المقابل، وصلت كوت ديفوار إلى هذا الدور بعد فوز عريض على منتخب بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة، أظهرت من خلالها قوة خطها الهجومي وقدرتها على الحسم.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والملعب

تقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء اليوم السبت على الملعب الكبير بمدينة أغادير المغربية. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء مرتقب يحبس الأنفاس، ويتوقع أن يشهد ندية كبيرة وصراعًا قويًا حتى الدقائق الأخيرة.

قمة لا تقبل القسمة على اثنين

تحمل المواجهة أهمية خاصة للطرفين، حيث يسعى كل منتخب إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي ومواصلة الحلم القاري. وبين خبرة الفراعنة وطموح الأفيال، تبقى الجماهير على موعد مع سهرة كروية مثيرة في سماء الكرة الأفريقية



