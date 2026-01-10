شوبير: ديوماندي أخطر لاعبي كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

أكد الأعلامي احمد شوبير ان نجم كوت ديفوار الشاب، ديوماندي، لاعب لايبزيج الألماني وصاحب الـ19 عامًا، يبرز كأخطر لاعبي الفريق والأكثر مراوغة في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن، ما يجعله تهديدًا حقيقيًا لأي دفاع.





وكتب أحمد شوبير: “ديوماندي هو أخطر لاعبي كوت ديفوار وأكثرهم مراوغة في البطولة حتى الآن، قدراته الفنية وسرعته في المراوغة تجعله لاعبًا يجب مراقبته عن كثب في المباريات القادمة”



واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت- بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً بالمغرب.