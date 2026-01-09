تريزيجيه يشارك بشكل طبيعي في مران منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

شارك محمود حسن تريزيجيه، في مران منتخب مصر بشكل طبيعي وذلك قبل اللقاء المرتقب للفراعنة أمام كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا.

https://youtube.com/shorts/EtHNJCNu37o

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت - بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة حالياً بالمغرب.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، في التدريبات الجماعية للفراعنة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة.