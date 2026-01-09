أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص

كشف أسامة فيصل، لاعب منتخب مصر، عن رأيه في مواجهة الغد أمام كوت ديفوار، مؤكدا انها مواجهة ليست سهلة.

وتابع أسامة فيصل، خلال تصريحاته لصدي البلد، أن المواجهة ليست صعبة وجميع اللاعبون جاهزون ونتمني من الجمهور مساندتنا.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية



اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت - بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة حالياً بالمغرب.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، في التدريبات الجماعية للفراعنة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة.