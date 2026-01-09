أمم أفريقيا | مهند لاشين: مواجهة كوت ديفوار صعبة.. وسنقدم مباراة كبيرة

قال مهند لاشين لاعب منتخب مصر، إن مواجهة منتخب كوت ديفوار قوية، والفراعنة مستعدون بكل قوة.

وأضاف مهند لاشين، خلال تصريحاته لموقع “صدى البلد”،: “أتمنى التوفيق يكون معانا في لقاء الغد، ونقدم مباراة كبيرة تليق بينا”.

https://youtube.com/shorts/ShOgExecYnw?si=rdVF7M55XuLh8yNq

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت- بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً بالمغرب.

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، في التدريبات الجماعية للفراعنة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة.