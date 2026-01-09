منتخب المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالفوز على الكاميرون 2-0

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب الكاميرون 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف المغرب الوحيد في الشوط الأول إبراهيم دياز في الدقيقة 27، بعد متابعته لرأسية ايوب الكعبي داخل منطقة الجزاء ليحولها بفخذه في مرمى الكاميرون لتعلن عن تقدم أسود الأطلس بهدف نظيف.

وسجل الهدف الثاني إسماعيل صيباري في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعد متابعته لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليستلمها ويسدد الكرة في مرمى الكاميرون.

وينتظر منتخب المغرب المنتخب الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر التي ستقام غدا السبت.

تشكيل الكاميرون

أعلن دافيد باجو مدرب منتخب الكاميرون، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل الكاميرون الأساسية ضد المغرب

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون، صامويل كوتو، نوهو تولو.

خط الوسط: دانييل ناماسو، كارلوس باليبا، آرثر أفوم، جونيور تشاماديو.

خط الهجوم: برايان مبيمو، كريستيان كوفاني، محامادو ناجيدا.

وضمت قائمة البدلاء كل من: أوموسولا، ووه، نيامسي، نكودو، أونانا، ماغري ، باسوغوغ، سوكو، يونغوا، كامديم، كيمن، بويومو، إيبيمبي، نغاباندوتبو، إيتا إيونغ.

تشكيل المغرب

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة منتخب الكاميرون، في المباراة جمعت المنتخبين على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا، أشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

وخاض المنتخب المغربي هذه المباراة بعزيمة قوية؛ لمواصلة مشواره في البطولة والاقتراب خطوة إضافية نحو اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة.