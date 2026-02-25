مباريات وأنشطة فرق الزمالك اليوم الأربعاء

تخوض فرق نادي الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير، عددًا من المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، ضمن ارتباطاتها المحلية بالموسم الجاري.

ففي كرة السلة، يلتقي فريق الشاب تحت 18 عاماً مع نظيره كفر الشيخ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة إستاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

كما يواجه فريق الشباب تحت 16 سنة مع نظيره دجلة المعادي، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على صالة صيد الدقي، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ويلتقي فريق الناشئات تحت 16 مع نظيره نيو جيزة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة الزهور، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

وفي كرة اليد، يلتقي فريق الناشئات مواليد 2008 مع نظيره الطيران، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة نادي الزمالك، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وفي الكروكيه، تقام منافسات الدور الرمضانية بداية من الساعة التاسعة مساءً.