موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، مساء اليوم الجمعة، إلى مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب المغرب ونظيره منتخب الكاميرون، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الندية والإثارة حتى الدقائق الأخيرة.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات متشابهة ورغبة قوية في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في ظل التاريخ القاري الكبير الذي يمتلكه الطرفان، فضلًا عن توافر عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا.

الأرض والجمهور

ويعوّل المنتخب المغربي على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق خلال مشواره في البطولة، بينما يسعى منتخب الكاميرون، صاحب التاريخ العريق في أمم إفريقيا، إلى استعادة بريقه القاري وتأكيد قدرته على المنافسة في الأدوار الحاسمة.

موعد مباراة المغرب والكاميرون

ومن المقرر أن تُقام مباراة المغرب والكاميرون اليوم الجمعة 9 يناير، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في توقيت مناسب لجماهير الكرة الإفريقية لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون

وتُبث المباراة مباشرة وحصريًا عبر شاشة beIN Sports MAX 1، ضمن التغطية الخاصة التي تقدمها شبكة قنوات بي إن سبورتس لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بهذه القمة المرتقبة.