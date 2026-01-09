قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إليمان نداي يتقدم لـ السنغال أمام مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
جدل مثير في مباراة مالي والسنغال بعد احتكاك داخل منطقة الجزاء ورفض ركلة جزاء
حسام موافي: الموبايل إدمان مثل المخدرات يجب تركه فورا.. فيديو
13 سيارة إطفاء و16 مصابا في حريق مخزن مواسير بلاستيك بالمنوفية| صور
بعد 13 يوما .. الحكومة تزف خبرا سعيد للمصريين| تفاصيل
غليان فى اتحاد الملاكمة.. استقالة 3 بالمسابقات ومؤتمر بالترسانة الاثنين | القصة كاملة
دبابة تصدم مراسل تلفزيون سوريا في حلب على الهواء مباشرة | شاهد
تقارير إعلامية: الجيش السوداني يعلن عمليات واسعة في كردفان ودارفور وسقوط مئات المدنيين
البترول: اكتشاف ​4 آبار بالصحراء الغربية أضافت 4500 برميل بترول و2.6 مليون قدم مكعب غاز يوميا
خالد أبو المكارم: 16% معدل نمو صناعة البلاستيك.. وصادرات القطاع 2.4 مليار دولار
أسوشيتد برس: النفط الفنزويلي يشعل صراعًا بين واشنطن وبكين
أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم الجمعة 9 يناير
مباريات اليوم الجمعة 9 يناير
خالد يوسف

يشهد اليوم الجمعة 9 يناير 2026 جدولًا كرويًا حافلًا على المستويين القاري والأوروبي، حيث تتواصل منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في مرحلتها الإقصائية بمواجهات قوية وحاسمة، إلى جانب مباريات مثيرة في الدوري الإسباني، الدوري الألماني، والدوري السعودي،  ويحرص عشاق كرة القدم في مصر على متابعة كل هذه المباريات عبر القنوات الرسمية الناقلة، حيث تتيح القنوات الرسمية والمنصات المشفرة للمشاهدين في مصر متابعة كل مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026، ضمن جدول مزدحم بالأحداث الرياضية المثيرة على المستويين القاري والدولي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025

تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهتين مرتقبتين:

ـ مالي × السنغال ـ الساعة 6 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة beIN Sports Max 1.

ـ الكاميرون × المغرب ـ الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة beIN Sports Max 1.

تعد هذه المباريات حاسمة في تحديد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، مع توقع مواجهات قوية ومليئة بالإثارة بين الفرق الأفريقية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

يستمر الدوري الإسباني اليوم بمواجهة قوية بين:

ـ خيتافي × ريال سوسييداد ـ الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1.

و تشهد المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين على النقاط المهمة في الدوري، مع متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الليجا.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

يقدم الدوري السعودي اليوم ثلاثة لقاءات بارزة:

ـ الخليج × ضمك ـ الساعة 3:10 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: قناة ثمانية.

ـ التعاون × الشباب ـ الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: قناة ثمانية.

ـ الخلود × الاتحاد ـ الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: قناة ثمانية.

وتعد مباريات الدوري السعودي اليوم مهمة جدًا، خاصة مع المنافسة الشديدة بين الأندية على المراتب المتقدمة في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني مواجهة مرتقبة بين:

ـ آينتراخت فرانكفورت × بروسيا دورتموند ـ الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة ـ المنصة الناقلة: شاهد.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في الصراع على المراتب المؤهلة للبطولات الأوروبية، مع متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق البوندسليجا.

السنغال ومالي الكاميرون والمغرب مباريات اليوم الجمعة 9 يناير كأس أمم أفريقيا 2025 الدوري الإسباني الدوري السعودي الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

اوقاف الشرقية

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

بالصور

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد