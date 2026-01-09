أبرزها السنغال ومالي والكاميرون والمغرب.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 9 يناير 2026 جدولًا كرويًا حافلًا على المستويين القاري والأوروبي، حيث تتواصل منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 في مرحلتها الإقصائية بمواجهات قوية وحاسمة، إلى جانب مباريات مثيرة في الدوري الإسباني، الدوري الألماني، والدوري السعودي، ويحرص عشاق كرة القدم في مصر على متابعة كل هذه المباريات عبر القنوات الرسمية الناقلة، حيث تتيح القنوات الرسمية والمنصات المشفرة للمشاهدين في مصر متابعة كل مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026، ضمن جدول مزدحم بالأحداث الرياضية المثيرة على المستويين القاري والدولي.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025

تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهتين مرتقبتين:

ـ مالي × السنغال ـ الساعة 6 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة beIN Sports Max 1.

ـ الكاميرون × المغرب ـ الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة beIN Sports Max 1.

تعد هذه المباريات حاسمة في تحديد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، مع توقع مواجهات قوية ومليئة بالإثارة بين الفرق الأفريقية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

يستمر الدوري الإسباني اليوم بمواجهة قوية بين:

ـ خيتافي × ريال سوسييداد ـ الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: beIN Sports 1.

و تشهد المباراة تنافسًا قويًا بين الفريقين على النقاط المهمة في الدوري، مع متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق الليجا.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

يقدم الدوري السعودي اليوم ثلاثة لقاءات بارزة:

ـ الخليج × ضمك ـ الساعة 3:10 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: قناة ثمانية.

ـ التعاون × الشباب ـ الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: قناة ثمانية.

ـ الخلود × الاتحاد ـ الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة ـ القناة الناقلة: قناة ثمانية.

وتعد مباريات الدوري السعودي اليوم مهمة جدًا، خاصة مع المنافسة الشديدة بين الأندية على المراتب المتقدمة في جدول الترتيب.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني مواجهة مرتقبة بين:

ـ آينتراخت فرانكفورت × بروسيا دورتموند ـ الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة ـ المنصة الناقلة: شاهد.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في الصراع على المراتب المؤهلة للبطولات الأوروبية، مع متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق البوندسليجا.