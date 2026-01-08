الهلال يكتسح الحزم بثلاثية ويعزز صدارته للدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزًا بارزًا على ضيفه الحزم بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين للموسم 2025-2026.

وسجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 29، ليُنهي الزعيم الشوط الأول متقدمًا، قبل أن يضيف البرتغالي روبن نيفيز الهدف الثاني في الدقيقة 56، ويختتم داروين نونيز ثلاثية الهلال في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، مواصلًا سلسلة نتائجه الإيجابية دون أي هزيمة، بينما تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وشهد اللقاء عودة النجم سالم الدوسري للمشاركة بعد تعافيه من إصابة في الحوض، ليضيف قوة هجومية للفريق ويعزز خيارات الجهاز الفني.