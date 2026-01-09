تشكيل منتخبي مالي والسنغال في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

استعد منتخبا مالي والسنغال لمواجهة مرتقبة في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، والتي ستُقام على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل على قناة beIN Sports 1 MAX.

تشكيل منتخب مالي

كشف المدير الفني البلجيكي توم سينتيفيت عن تشكيلة منتخب مالي التي ستواجه السنغال، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: ديارا

ديارا خط الدفاع: تراوري – ديابي – كامارا – جاساما

تراوري – ديابي – كامارا – جاساما خط الوسط: إيف بيسوما – أليو ديانج – كوليبالي

إيف بيسوما – أليو ديانج – كوليبالي خط الهجوم: سانجاري – هايدارا – سينايوكو

ويقود أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي الخط الخلفي والوسط، في محاولة لتعزيز السيطرة على وسط الملعب.

تشكيل منتخب السنغال

في المقابل، جاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

إدوارد ميندي خط الدفاع: دياتا – كاليدو كوليبالي – نياكاتي – ضيوف

دياتا – كاليدو كوليبالي – نياكاتي – ضيوف خط الوسط: إدريسا جانا جاي – بابي مطر جاي – حبيب ديارا

إدريسا جانا جاي – بابي مطر جاي – حبيب ديارا خط الهجوم: ساديو ماني – إليمان نداي – حبيب ديالو

وتأهل منتخب السنغال إلى هذا الدور بعد الفوز على السودان بنتيجة 3-1، بينما صعد منتخب مالي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح، مما يجعل المواجهة قوية بين فريقين يسعيان للتقدم إلى نصف النهائي.