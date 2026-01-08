الدوري السعودي.. الهلال يتقدم على الحزم بهدف سافيتش في الشوط الأول

تقدم فريق الهلال على ضيفه الحزم بهدف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وجاء هدف الهلال عن طريق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 29، بعد سيطرة واضحة من الفريق الأزرق على مجريات اللعب وتهديد مستمر لمرمى الحزم طوال الشوط الأول.

وشهدت المباراة عودة النجم سالم الدوسري للمشاركة بعد غياب بسبب إصابة في الحوض، ما منح الهلال قوة إضافية على المستوى الهجومي.

تشكيل الهلال أمام الحزم :

حراسة المرمى: محمد الربيعي

محمد الربيعي خط الدفاع: حمد اليامي – حسان تمبكتي – يوسف أكتشيشيك – متعب الحربي

حمد اليامي – حسان تمبكتي – يوسف أكتشيشيك – متعب الحربي خط الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيز

محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيز خط الهجوم: مالكوم فيليب – سالم الدوسري – ماركوس ليوناردو

على صعيد ترتيب الدوري، يتصدر الهلال جدول المسابقة برصيد 32 نقطة دون أي هزيمة، بينما يحتل فريق الحزم المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة قبل انطلاق الجولة الحالية.