ركلات الترجيح تقود سموحة إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود

حسم فريق سموحة تأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد فوزه على حرس الحدود بركلات الترجيح، في مواجهة مثيرة احتضنها استاد المكس بالإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من دور الستة عشر.

وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح سموحة، بعد مواجهة ماراثونية حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة.

دخل الفريقان اللقاء برغبة واضحة في حسم بطاقة العبور، ونجح حرس الحدود في مباغتة منافسه بهدف مبكر أحرزه محمد حمدي زكي في الدقيقة الخامسة، مستغلًا انطلاقة هجومية سريعة أربكت دفاعات سموحة.

بعد الهدف، فرض سموحة ضغطًا متواصلًا بحثًا عن تعديل النتيجة، مقابل تراجع منظم لحرس الحدود الذي اعتمد على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة. واستمر التقدم حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، قبل أن ينجح بابي بادجي في تسجيل هدف التعادل القاتل لسموحة في الدقيقة 84، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

ولم تسفر الأشواط الإضافية عن أي تغيير في النتيجة، رغم المحاولات المتبادلة من الفريقين، ليكون الحسم عبر ركلات الترجيح التي رجحت كفة سموحة ومنحته بطاقة التأهل.

تشكيل حرس الحدود

خاض حرس الحدود اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

محمود الزنفلي خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، فوزي الحناوي، محمد بيومي

إسلام أبو سليمة، إبراهيم عبد الحكيم، فوزي الحناوي، محمد بيومي خط الوسط: محمد روقا، مؤمن عوض، معتز محمد، محمود أوكا، محمد حمدي

محمد روقا، مؤمن عوض، معتز محمد، محمود أوكا، محمد حمدي خط الهجوم: عمرو جمال

أدار اللقاء الحكم محمود بسيوني، وعاونه علاء عبد الباسط ويارا عاطف، فيما تولى عبد الرحمن صالح مهمة الحكم الرابع.

كان سموحة بلغ هذا الدور بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-1، بينما تأهل حرس الحدود عقب تخطي الإسماعيلي بالنتيجة نفسها.

وتأتي هذه المباراة ضمن نسخة تشهد العديد من المفاجآت، أبرزها خروج أحد كبار البطولة من دور مبكر، ما يعكس صعوبة المنافسة ويمنح جميع الفرق فرصًا متكافئة للتقدم في المسابقة.