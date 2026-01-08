قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حضور 30 ألف مشجع مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري

حصل ناديا الزمالك والمصري البورسعيدي، على الموافقة الأمنية بشأن أعداد حضور الجماهير في مباراة الفريقين في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح مسؤلي ناديا الزمالك والمصري البورسعيدي في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع مباراة الفريقين فى بطولة كأس الكونفدرالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مواعيد مباريات الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة لكأس الكونفدرالية على النحو التالي: 
مباريات المجموعة الأولى
السبت 24 يناير

اتحاد العاصمة vs جوليبـا – في تمام الساعة 9 مساءً
الأحد 25 يناير

أولمبيك آسفي vs إف سي سان بيدرو – في تمام الساعة 6 مساءً
مباريات المجموعة الثانية
الأحد 25 يناير

نيروبي يونايتد vs عزام إف سي – في تمام الساعة 3 مساءً


الوداد الرياضي vs مانييما يونيون – في تمام الساعة 9 مساءً

مباريات المجموعة الثالثة 
الأحد 25 يناير

سينجيدا بلاك ستارز vs أوتوهو – في تمام الساعة 6 مساءً


شباب بلوزداد vs ستيلينبوش – في تمام الساعة 9 مساءً

مباريات المجموعة الرابعة 
الأحد 25 يناير

زيسكو يونايتد vs كايزر تشيفز – في تمام الساعة 3 عصراً

الزمالك vs المصري البورسعيدي – في تمام الساعة 9 مساءً

الزمالك المصري كأس الكونفدرالية الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

