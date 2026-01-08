قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك

محمد عواد
محمد عواد
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مصير حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، من الاستمرار في القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "محمد عواد يتلقى 3 عروض من الدوري ولكن الحارس يتمسك بالبقاء مع الزمالك".

وتشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد تصاعد أزمة حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد عقب اعتراضه على الجلوس بديلًا خلال مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهو ما دفع اللاعب للمطالبة بالتحقيق معه بدلًا من توقيع عقوبة مالية لتظل الأزمة مفتوحة في انتظار قرار الإدارة البيضاء.

كواليس أزمة محمد عواد داخل الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول والخاصة بطلبه الخضوع للتحقيق على خلفية ما حدث خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك لم تحدد حتى الآن موعد التحقيق مع الحارس مشيرًا إلى أن عبد الناصر محمد مدير الكرة أبلغ الإدارة برغبة محمد عواد في التحقيق بدلًا من توقيع عقوبة مالية عليه بعدما اعترض على الجلوس بديلًا خلال مباراة كايزر تشيفز.

محمد عواد أحمد حسن الزمالك

