مش هتخصموا مني.. أزمة محمد عواد تشتعل داخل الزمالك

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد تصاعد أزمة حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد عقب اعتراضه على الجلوس بديلًا خلال مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وهو ما دفع اللاعب للمطالبة بالتحقيق معه بدلًا من توقيع عقوبة مالية لتظل الأزمة مفتوحة في انتظار قرار الإدارة البيضاء.

كواليس أزمة محمد عواد داخل الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول والخاصة بطلبه الخضوع للتحقيق على خلفية ما حدث خلال مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك لم تحدد حتى الآن موعد التحقيق مع الحارس مشيرًا إلى أن عبد الناصر محمد مدير الكرة أبلغ الإدارة برغبة محمد عواد في التحقيق بدلًا من توقيع عقوبة مالية عليه بعدما اعترض على الجلوس بديلًا خلال مباراة كايزر تشيفز.

وأوضح المصدر أن قرار التحقيق لم يصدر بشكل رسمي من مجلس الإدارة حتى الآن وأن الأمر لا يزال في إطار إدارة الكرة فقط مؤكدًا أنه فور تحديد موعد التحقيق سيتم إخطار اللاعب خاصة أن الطلب جاء بناءً على رغبته الشخصية وليس بقرار إداري من النادي.

وتعود الأزمة إلى اعتراض محمد عواد على عدم مشاركته أساسيًا في المباراة بعد اعتماد الجهاز الفني على محمد صبحي وهو ما دفع الإدارة لتوقيع غرامة مالية على الحارس إلا أن الأخير رفض خصم أي مبالغ من مستحقاته مطالبًا بإجراء تحقيق رسمي.

رفض الغرامة المالية وطلب التحقيق رسميًا

وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من اللاعب إن عواد أكد لمسؤولي الزمالك:أنا مش موافق على الخصم ولو في مشكلة أنا جاهز للتحقيق معتبرًا أن ما حدث لا يستدعي توقيع عقوبة مالية.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت الحارس خلال الساعات الماضية بالموافقة على تحويله للتحقيق تنفيذًا لرغبته في ظل استمرار الخلاف حول الغرامة الموقعة عليه منذ مباراة كايزر تشيفز، والتي شهدت استبعاده من المشاركة.

يذكر أن محمد عواد يواصل المشاركة في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي بعد عودته من قطر عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العرب.