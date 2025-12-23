شوبير منتقدا محمد عواد بعد طلبه للزمالك بالتحقيق معه: غريبة أوي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، طلب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك من مسؤولي النادي التحقيق معه.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية : "محمد عواد رفض إنه يتخصم له من مستحقاته في الزمالك ، وقال لهم أنا عايز يتحقق معايا، هتخصموا لي ليه؟!".

وأكمل شوبير: "كان فيه مشكلة مع عواد خلال مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لما الجهاز الفني للزمالك أشرك محمد صبحي ومن ساعتها محمد عواد زعل".

وتابع شوبير: "محمود عواد بيقول أنا متجوزتش ومعملتش مشكلة ولا حاجة أنا بس رفضت أقعد احتياطي غريبة قوي يا عواد يعني أيه ترفض تقعد احتياطي؟".

واضاف :"عموماً ادارة الزمالك تمام هنحقق معاك و خلاص ".

وختم :"معرفش الي هيحصل بس غريبة شويا يعني لاعيب يرفض يقعّد إحتياطي و علي فكرة عواد أنا بحبه جدا وهو صديقي جدا بس والنظام نظام بردو ".

وأكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن مسؤولو نادي الزمالك أبلغوا محمد عواد خلال الساعات القليلة الماضية بقرار تحويله للتحقيق، وذلك بناءً على طلب ورغبة الحارس نفسه، التي عبّر عنها خلال الفترة الماضية، في ظل الخلاف القائم حول توقيع عقوبة مالية ضده منذ انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالكونفدرالية، والتي شهدت استبعاد الحارس من المشاركة في المباراة.

وأضاف أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة بدأت عندما رفض محمد عواد الغرامة المالية، التي قررها عبد الناصر محمد عليه، على خلفية ما حدث خلال تواجده مع الفريق في جنوب إفريقيا.