قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
رياضة

شوبير منتقدا محمد عواد بعد طلبه للزمالك بالتحقيق معه: غريبة أوي

محمد عواد
محمد عواد
علا محمد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، طلب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك من مسؤولي النادي التحقيق معه.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية : "محمد عواد رفض إنه يتخصم له من مستحقاته في الزمالك ، وقال لهم أنا عايز يتحقق معايا، هتخصموا لي ليه؟!".

وأكمل شوبير: "كان فيه مشكلة مع عواد خلال مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لما الجهاز الفني للزمالك أشرك محمد صبحي ومن ساعتها محمد عواد زعل".

وتابع شوبير: "محمود عواد بيقول أنا متجوزتش ومعملتش مشكلة ولا حاجة أنا بس رفضت أقعد احتياطي غريبة قوي يا عواد يعني أيه ترفض تقعد احتياطي؟".

واضاف :"عموماً ادارة الزمالك تمام هنحقق معاك و خلاص ".

وختم :"معرفش الي هيحصل بس غريبة شويا يعني لاعيب يرفض يقعّد إحتياطي و علي فكرة عواد أنا بحبه جدا وهو صديقي جدا بس والنظام نظام بردو ".

وأكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن مسؤولو نادي الزمالك أبلغوا محمد عواد خلال الساعات القليلة الماضية بقرار تحويله للتحقيق، وذلك بناءً على طلب ورغبة الحارس نفسه، التي عبّر عنها خلال الفترة الماضية، في ظل الخلاف القائم حول توقيع عقوبة مالية ضده منذ انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالكونفدرالية، والتي شهدت استبعاد الحارس من المشاركة في المباراة.

وأضاف أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة بدأت عندما رفض محمد عواد الغرامة المالية، التي قررها عبد الناصر محمد عليه، على خلفية ما حدث خلال تواجده مع الفريق في جنوب إفريقيا.

الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأهلي منتخب مصر السابق الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية

