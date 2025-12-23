آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن مسؤولو نادي الزمالك أبلغوا محمد عواد خلال الساعات القليلة الماضية بقرار تحويله للتحقيق، وذلك بناءً على طلب ورغبة الحارس نفسه، التي عبّر عنها خلال الفترة الماضية، في ظل الخلاف القائم حول توقيع عقوبة مالية ضده منذ انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالكونفدرالية، والتي شهدت استبعاد الحارس من المشاركة في المباراة.

أضاف أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة بدأت عندما رفض محمد عواد الغرامة المالية، التي قررها عبد الناصر محمد عليه، على خلفية ما حدث خلال تواجده مع الفريق في جنوب إفريقيا.

أشار إلى أن عواد أكد وقتها عدم صدور أي تصرف خاطئ منه أو سلوك يستدعي توقيع عقوبة مالية عليه، مؤكدًا التزامه الكامل وعدم تسببه في أي أزمة داخل معسكر الفريق.

أوضح أن عواد أبدى تمسكه بموقفه ورفضه التوقيع على الغرامة، مطالبًا بتحويله للتحقيق الرسمي لمعرفة السبب الحقيقي وراء توقيع العقوبة، وما إذا كان قد ارتكب خطأ يستوجب ذلك من الأساس.

تابع محمد أضا، أنه في المقابل، رفض مسؤولو الزمالك في البداية طلب الحارس بالتحقيق، مفضلين الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية دون الدخول في إجراءات أخرى، مع استمرار تمسك محمد عواد بموقفه ورفضه الغرامة

اختتم تصريحاته، بأن عبد الناصر محمد مدير الكرة قرر في نهاية الأمر الاستجابة لطلبه، وتم إبلاغه رسميًا بتحويله للتحقيق، على أن يتم تحديد موعد جلسة التحقيق وإبلاغ الحارس به خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لحسم الملف واحتواء الأزمة داخل الفريق.