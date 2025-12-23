قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 36.5 مليار دولار بنمو 66.2% في عام
مبعوث أممي سابق: أكراد سوريا لا يسعون للانفصال.. اتفاق مارس 2025 تم تحت ضغط أمريكي
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
رياضة

آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك

يارا أمين

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن مسؤولو نادي الزمالك أبلغوا محمد عواد خلال الساعات القليلة الماضية بقرار تحويله للتحقيق، وذلك بناءً على طلب ورغبة الحارس نفسه، التي عبّر عنها خلال الفترة الماضية، في ظل الخلاف القائم حول توقيع عقوبة مالية ضده منذ انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالكونفدرالية، والتي شهدت استبعاد الحارس من المشاركة في المباراة.

أضاف أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة بدأت عندما رفض محمد عواد الغرامة المالية، التي قررها عبد الناصر محمد عليه، على خلفية ما حدث خلال تواجده مع الفريق في جنوب إفريقيا.

أشار إلى أن عواد أكد وقتها عدم صدور أي تصرف خاطئ منه أو سلوك يستدعي توقيع عقوبة مالية عليه، مؤكدًا التزامه الكامل وعدم تسببه في أي أزمة داخل معسكر الفريق.

أوضح أن عواد أبدى تمسكه بموقفه ورفضه التوقيع على الغرامة، مطالبًا بتحويله للتحقيق الرسمي لمعرفة السبب الحقيقي وراء توقيع العقوبة، وما إذا كان قد ارتكب خطأ يستوجب ذلك من الأساس.

تابع محمد أضا، أنه في المقابل، رفض مسؤولو الزمالك في البداية طلب الحارس بالتحقيق، مفضلين الاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية دون الدخول في إجراءات أخرى، مع استمرار تمسك محمد عواد بموقفه ورفضه الغرامة

اختتم تصريحاته، بأن عبد الناصر محمد مدير الكرة قرر في نهاية الأمر الاستجابة لطلبه، وتم إبلاغه رسميًا بتحويله للتحقيق، على أن يتم تحديد موعد جلسة التحقيق وإبلاغ الحارس به خلال الساعات القليلة المقبلة، في محاولة لحسم الملف واحتواء الأزمة داخل الفريق.

