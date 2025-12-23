خالد الغندور: غياب غامض لحارس ناشئي الزمالك والمنتخب قبل نهاية عقده

قال الإعلامي خالد الغندور، إن فريق ناشئي الزمالك مواليد 2008 يشهد حالة من الغموض بشأن عمر عبد العزيز، حارس مرمى الفريق ومنتخب الناشئين، بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية دون وضوح للأسباب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، فإن عمر عبد العزيز أبلغ الجهاز الفني في بداية غيابه بأنه يعاني من نزلة برد، قبل أن ينقطع عن التدريبات تمامًا ويغلق هاتفه المحمول، ما صعّب مهمة التواصل معه أو معرفة موقفه الحالي.

ويأتي هذا الغياب في توقيت حساس، خاصة أن عقد الحارس الشاب مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري في شهر يناير المقبل، وهو ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر في حال عدم تجديد تعاقده.

ولا تزال إدارة قطاع الناشئين تترقب موقف اللاعب، في ظل غياب أي رد رسمي منه حتى الآن، وسط تساؤلات حول مستقبله خلال المرحلة المقبلة.