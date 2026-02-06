وزير السياحة والآثار يزور متحف الفن المعاصر بجامعة العاصمة

أجرى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارة وجولة بمتحف الفن المعاصر بمجمع الفنون والثقافة بجامعة العاصمة (جامعة حلوان سابقاً)، برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وذلك على هامش زيارته لحضور مناقشة دكتوراه بمجمع الفنون والثقافة.

واستقبل الوزير كل من الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، واصطحبه في الجولة المتحفية الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة والمُشرف على المتحف.

تميزت الجولة بتفقد الوزير للأعمال الفنية المتنوعة بالمتحف، من اللوحات والتماثيل وقطع الخزف الفنى، والتي تمثل نتاج الفنانين المعاصرين المصريين من أساتذة كليات الفنون المصرية، والتعرف على خطط التطوير المستقبلية لبرامج المعارض والأنشطة الثقافية والتعليمية بمجمع الفنون والثقافة، والموجهة للشباب والطلاب والمجتمع المحلي.

ويعد متحف الفن المعاصر واحدًا من أبرز الصروح الثقافية والفنية في مصر، حيث يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المعاصرة التي تشمل الرسم والنحت والتصوير والفنون الرقمية والتجريبية.

ويهدف المتحف إلى دعم الفن المعاصر، وإتاحة المنصات للطلاب والفنانين المحليين والدوليين لعرض أعمالهم، وتعزيز الثقافة الفنية بين أفراد المجتمع. كما يسعى المتحف لأن يكون مركزًا لإقامة المعارض والورش الفنية والبرامج التعليمية التي تربط بين الفن والمجتمع، ويعكس دور الجامعات في صون التراث الفني، وتشجيع الإبداع والإنتاج الثقافي، وتعزيز دور الثقافة والفنون في العملية التعليمية.