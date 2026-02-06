تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الـ 25 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليدز يونايتد

حراسة المرمى: دارلو

خط الدفاع: جاستن – رودون – ستورك.

خط الوسط: بوجل – جروف – أمبادو – آرونسون – جودموندسون.

خط الهجوم: أوكافور – لوين.

تشكيل نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: أينا – ميلنكوفيتش – أبوت – موراتو.

خط الوسط: سنجاري – أندرسن – هودسون أودوي – جيس وايت – دومينيجز.

خط الهجوم: إيجور جيسوس.

ويحتل فريق ليدز يونايتد المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر بنفس الرصيد.