نوتنجهام فورست يتعادل 1-1 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة نوتنجهام فورست وكريستال بالاس، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف نوتنجهام فورست عن طريق لاعبه مورجان جيس وايت في الدقيقة 5.

فيما سجل اللاعب إسماعيلا سار هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة 45، حصول نيكو ويليامز لاعب نوتنجهام فورست على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق كريستال بالاس المركز الخامس عشر من جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.