اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية
حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة
بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة
مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي
«الحمد لله حققت وصية زوجى» .. تعرّف على رسالة الأم المثالية الأولى بمطروح
فتاوى| زكاة الفطر.. آخر وقت لها ومقدارها الشرعي وهل يجوز إخراجها لحمًا؟.. حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية
قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز
العمل تحذر من محاولات النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة
عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا
«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
عبدالله هشام

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمته لخوض مواجهتي البرازيل وكولومبيا الوديتين في معسكر مارس الجاري استعدادًا لـ كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا تواجد كيليان مبابي بعد مشاركته في مباراة الأمس مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة فرنسا كالتالي : 

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه- مايك ماينان- برايس سامبا.

الدفاع: لوكاس دين- مالو جوستو- لوكاس هيرنانديز- ثيو هيرنانديز- بيير كالولو- إبراهيما كوناتيه- ويليام صاليبا- دايوت أوباميكانو.

الوسط: إدواردو كامافينجا- نجولو كانتي- مانو كوني- أدريان رابيو- أوريلين تشاوميني- وارين زائير إيمري.

الهجوم: ماغني أكليوش- ريان شرقي- عثمان ديمبيلي- ديزيري دويه- هوجو إيكيتيكي- راندال كولو مواني- كيليان مبابي- مايكل أويزي- ماركوس تورام.

ويلعب منتخب فرنسا أمام كلا من البرازيل وكولومبيا يومي 26 و29 مارس الجاري في أخر معسكر قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.

حفظ القرآن الكريم

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

مياة الشرب بالشرقية

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

بالصور

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

