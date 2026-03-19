«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمته لخوض مواجهتي البرازيل وكولومبيا الوديتين في معسكر مارس الجاري استعدادًا لـ كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا تواجد كيليان مبابي بعد مشاركته في مباراة الأمس مع ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة فرنسا كالتالي :

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه- مايك ماينان- برايس سامبا.

الدفاع: لوكاس دين- مالو جوستو- لوكاس هيرنانديز- ثيو هيرنانديز- بيير كالولو- إبراهيما كوناتيه- ويليام صاليبا- دايوت أوباميكانو.

الوسط: إدواردو كامافينجا- نجولو كانتي- مانو كوني- أدريان رابيو- أوريلين تشاوميني- وارين زائير إيمري.

الهجوم: ماغني أكليوش- ريان شرقي- عثمان ديمبيلي- ديزيري دويه- هوجو إيكيتيكي- راندال كولو مواني- كيليان مبابي- مايكل أويزي- ماركوس تورام.

ويلعب منتخب فرنسا أمام كلا من البرازيل وكولومبيا يومي 26 و29 مارس الجاري في أخر معسكر قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026.