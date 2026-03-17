رغم الشكوك حول مشاركته.. مانشستر سيتي الضحية المفضلة لـ مبابي

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة مصيرية مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى ريال مدريد دفعة غير مطمئنة قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي، بعدما أثارت حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي القلق داخل الجهاز الفني، في ظل استمرار معاناته من الإصابة.

وكان مبابي قد غاب عن مواجهة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ورغم ما تردد في الساعات الماضية بشأن تعافي اللاعب وجاهزيته للمشاركة في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، فإن التطورات الأخيرة داخل مران الفريق أعادت الشكوك حول إمكانية الدفع به في المباراة.

أرقام مبابي أمام مانشستر سيتي

لعب مبابي ضد مانشستر سيتي 7 مباريات ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع هدف خلال فترته مع موناكو وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

وكشفت لقطات مصورة بثها برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عن معاناة واضحة لمبابي خلال المران الأخير، حيث ظهر وهو يلمس ركبته عقب بداية عمليات الإحماء، في إشارة إلى شعوره بآلام، بدت واضحة من خلال تعبيرات وجهه.

وتكرر المشهد أكثر من مرة خلال التدريبات، إذ حرص اللاعب على اختبار حالته البدنية، إلا أن المؤشرات القادمة من أرض الملعب لم تكن مطمئنة، حيث بدا أنه لم يستعد جاهزيته الكاملة بعد.