شكوك حول جاهزية مبابي قبل مواجهة السيتي.. آلام الركبة تقلق ريال مدريد

تلقى ريال مدريد دفعة غير مطمئنة قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي، بعدما أثارت حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي القلق داخل الجهاز الفني، في ظل استمرار معاناته من الإصابة.

وكان مبابي قد غاب عن مواجهة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ورغم ما تردد في الساعات الماضية بشأن تعافي اللاعب وجاهزيته للمشاركة في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد، فإن التطورات الأخيرة داخل مران الفريق أعادت الشكوك حول إمكانية الدفع به في المباراة.

وكشفت لقطات مصورة بثها برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عن معاناة واضحة لمبابي خلال المران الأخير، حيث ظهر وهو يلمس ركبته عقب بداية عمليات الإحماء، في إشارة إلى شعوره بآلام، بدت واضحة من خلال تعبيرات وجهه.

وتكرر المشهد أكثر من مرة خلال التدريبات، إذ حرص اللاعب على اختبار حالته البدنية، إلا أن المؤشرات القادمة من أرض الملعب لم تكن مطمئنة، حيث بدا أنه لم يستعد جاهزيته الكاملة بعد.

وتضع هذه التطورات الجهاز الفني لريال مدريد في موقف صعب قبل المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل أهمية اللقاء وحاجة الفريق لكل عناصره الأساسية، بينما يبقى القرار النهائي بشأن مشاركة مبابي مرهونًا بتقييم حالته الطبية في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المباراة.