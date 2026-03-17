4 مباريات فى ليلة الحسم| ريال مدريد يختبر كبرياء مانشستر سيتي.. هل تحدث المعجزة بملعب الاتحاد أم يؤكد الملكي هيمنته الأوروبية؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية ، مساء اليوم الثلاثاء إلى أربع عواصم كبرى، تحتضن مواجهات الإياب لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في جولة تبدو حاسمة ومليئة بالسيناريوهات المثيرة بين فرق تبحث عن تأكيد تفوقها وأخرى تتمسك بآخر خيوط الأمل للعودة من بعيد.

القمة شبه المستحيلة

تتجه الأنظار إلى ملعب "الاتحاد" حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في واحدة من أقوى مواجهات هذا الدور رغم أن نتيجة الذهاب منحت الفريق الإسباني أفضلية كبيرة.

وحسم ريال مدريد مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في لقاء تألق خلاله فيديريكو فالفيردي ، بشكل لافت ليضع الفريق الإنجليزي في موقف بالغ الصعوبة قبل الإياب.

ويدخل بيب جوارديولا المواجهة ، تحت ضغط كبير حيث يحتاج فريقه إلى انتصار بفارق أربعة أهداف من أجل التأهل وهو ما يتطلب مغامرة هجومية كبيرة يقودها النرويجي إيرلينغ هالاند مع دعم إضافي بعودة ماتيوس نونيز.

لكن التحدي الأكبر أمام السيتي، لا يتمثل فقط في قوة ريال مدريد بل في تراجع الفاعلية الهجومية للفريق مؤخرًا في ظل تذبذب مستوى بعض النجوم مثل فيل فودين وعدم ثبات تأثير العناصر الشابة في الخط الأمامي.

في المقابل يدخل ريال مدريد المباراة بثقة كبيرة مستفيدًا من نتائجه القوية مؤخرًا وسجله المميز في هذا الدور حيث اعتاد الفريق الملكي حسم مثل هذه المواجهات بخبرة كبيرة مدعومًا بكوكبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي .

باريس يضع قدمًا في التأهل.. وتشيلسي يبحث عن معجزة

وفي لندن يستضيف تشيلسي فريق باريس سان جيرمان في مواجهة تبدو على الورق محسومة بنسبة كبيرة لصالح الفريق الفرنسي بعد فوزه الكبير 5-2 في لقاء الذهاب.

ورغم البداية المتكافئة في المباراة الأولى إلا أن باريس فرض سيطرته بفضل تحركاته الهجومية وتبديلات مدربه لويس إنريكي حيث تألق خفيشا كفاراتسخيليا وكان أحد أبرز مفاتيح التفوق.

تشيلسي يدخل اللقاء في ظروف صعبة بعد سلسلة نتائج متذبذبة محليًا ما يزيد من صعوبة مهمته في تعويض الفارق الكبير خاصة مع الحاجة إلى أداء هجومي استثنائي لمجاراة قوة الفريق الفرنسي.

أما باريس فيعتمد على قوته الهجومية الضاربة بقيادة كفاراتسخيليا وعثمان ديمبيلي في محاولة لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل دون مفاجآت.

آرسنال وليفركوزن.. صراع مفتوح حتى النهاية

وعلى ملعب "الإمارات" يستضيف آرسنال فريق باير ليفركوزن في مواجهة تبدو الأكثر توازنًا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 في ألمانيا.

وكان الفريق اللندني قد نجا من الخسارة في الدقائق الأخيرة بفضل تألق كاي هافيرتز ليحافظ على آماله في التأهل قبل مباراة الإياب.

ويسعى ميكيل أرتيتا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور مع الاعتماد على عناصره الهجومية لحسم المواجهة رغم الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق.

في المقابل يعاني ليفركوزن من تذبذب نتائجه خارج ملعبه وهو ما يمنح آرسنال أفضلية نسبية لكن الفريق الألماني يظل قادرًا على إحداث المفاجأة في أي لحظة.

سبورتينج أمام التحدي.. وبودو يحلم بتأكيد المفاجأة

وفي لشبونة يستقبل سبورتينج نظيره بودو جليمت النرويجي في مواجهة تحمل طابع التحدي الكبير للفريق البرتغالي بعد خسارته ذهابًا بثلاثية نظيفة.

ورغم صعوبة المهمة يعول سبورتينج على سجله القوي على ملعبه حيث حقق سلسلة انتصارات لافتة بعضها بفوارق كبيرة ما يمنحه أملًا في العودة.

أما الفريق النرويجي فيعيش حالة معنوية مرتفعة بعد نتائجه المميزة هذا الموسم ونجاحه في تحقيق مفاجآت أمام أندية كبرى وهو ما يجعله مرشحًا لمواصلة مشواره القاري بثقة.