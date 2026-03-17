تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد في دوري الأبطال

يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة مصيرية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، على ملعب الاتحاد في إطار منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وهو في موقف مريح نسبيًا بعدما حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وتمكن الفريق الملكي من الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي ثلاثية مميزة في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - مارك جويهي - ريان آيت نوري.

الوسط: برناردو سيلفا - رودري - نيكو أوريلي.

الهجوم: أنطوان سيمينيو - هالاند - ريان شرقي.

وسيتواجد عمر مرموش كورقة رابحة على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.

ويدرك مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا صعوبة المهمة، لكنه يتمسك بآماله في تحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره.

ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز بفارق أربعة أهداف دون رد من أجل التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما سيقوده الفوز بثلاثية نظيفة فقط إلى اللجوء للأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح إذا استمرت النتيجة كما هي.