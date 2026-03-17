تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء الثلاثاء، إلى ملعب الاتحاد الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتحظى هذه المباراة باهتمام كبير من الجماهير والمتابعين حول العالم، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.





أفضلية مدريد بعد مباراة الذهاب

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث انتصر بثلاثة أهداف دون رد على مانشستر سيتي. هذا الفوز يمنح الفريق الإسباني أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب، لكنه يدرك في الوقت ذاته صعوبة اللعب خارج أرضه أمام فريق قوي مثل السيتي، الذي يسعى لتعويض الخسارة وتحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره.





عودة مبابي وتعزيز صفوف الفريق الملكي

شهدت قائمة ريال مدريد لهذه المباراة أخبارًا إيجابية بعودة عدد من اللاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، يتقدمهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب جود بيلينجهام وألفارو كاريراس، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة. في المقابل، يواصل الفريق الملكي افتقاد بعض العناصر بسبب الإصابة، مثل إيدير ميليتاو وداني سيبايوس وفيرلاند ميندي، بالإضافة إلى غياب كل من راؤول أسينسيو ورودريجو.





التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لريال مدريد على مجموعة من أبرز نجوم الفريق في هذه المباراة المهمة، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: أردا جولر، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.





مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات

ورغم التفوق الذي حققه ريال مدريد في لقاء الذهاب، فإن مباراة الإياب تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة أن مانشستر سيتي يمتلك قوة هجومية كبيرة وقدرة على العودة في النتيجة. لذلك من المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة وصراعًا قويًا بين الفريقين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأهم



