قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ليلة القدر خير من ألف شهر؟.. 19 سببا تجعل من ضيعها يندم
ارتفاع جديد.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 17-2-2026
قبيل عيد الفطر.. تكثيف الرقابة الميدانية على المواقف لضبط تعريفة الركوب
بعد مقتل 400 شخصا.. باكستان تشن غارات جوية على ولاية ننكرهار الأفغانية
مصر تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل للضغط على إسرائيل
الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع
السعودية تعلن اعتراض وتدمير 12 مسيرة الساعات الماضية
السلطات الإماراتية: مقتل شخص جراء حطام صاروخ بالستي تم اعتراضه في أبوظبي
جيش الاحتلال: سنواصل العمل بقوة ضد حزب الله
هل رأيت ليلة القدر أمس 27 رمضان؟.. باقي 3 علامات لم تظهر حتى الآن
مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد في مواجهة حاسمة بدوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ومانشيستر سيتي
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء الثلاثاء، إلى ملعب الاتحاد الذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

 وتحظى هذه المباراة باهتمام كبير من الجماهير والمتابعين حول العالم، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة القارية.


 

أفضلية مدريد بعد مباراة الذهاب

يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق فوز مهم في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث انتصر بثلاثة أهداف دون رد على مانشستر سيتي. هذا الفوز يمنح الفريق الإسباني أفضلية واضحة قبل مواجهة الإياب، لكنه يدرك في الوقت ذاته صعوبة اللعب خارج أرضه أمام فريق قوي مثل السيتي، الذي يسعى لتعويض الخسارة وتحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره.


 

عودة مبابي وتعزيز صفوف الفريق الملكي

شهدت قائمة ريال مدريد لهذه المباراة أخبارًا إيجابية بعودة عدد من اللاعبين بعد تعافيهم من الإصابة، يتقدمهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب جود بيلينجهام وألفارو كاريراس، وهو ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة. في المقابل، يواصل الفريق الملكي افتقاد بعض العناصر بسبب الإصابة، مثل إيدير ميليتاو وداني سيبايوس وفيرلاند ميندي، بالإضافة إلى غياب كل من راؤول أسينسيو ورودريجو.


 

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد الجهاز الفني لريال مدريد على مجموعة من أبرز نجوم الفريق في هذه المباراة المهمة، حيث يأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: أردا جولر، جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.


 

مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات

ورغم التفوق الذي حققه ريال مدريد في لقاء الذهاب، فإن مباراة الإياب تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات، خاصة أن مانشستر سيتي يمتلك قوة هجومية كبيرة وقدرة على العودة في النتيجة. لذلك من المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة وصراعًا قويًا بين الفريقين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأهم


 

ريال مدريد مانشيستر سيتي دوري ابطال اوروبا اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

ليلة القدر

أفضل سورة تقرأ في ليلة القدر 2026 .. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026

دعاء ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. أفضل 7 كلمات قالها النبي.. و 410 أدعية تحقق المستحيل في دقائق

محمد القلاجي

مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة

ترشيحاتنا

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد تصدر قرارات جديدة لتنظيم الإجازات وتغليظ عقوبات حوادث القطارات

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية سحور العطاء بالنادي الدبلوماسي

إبراهيم الشهابي

جولة ليلية لنائب محافظ الجيزة بالبدرشين لمتابعة الخدمات الطبية والرقابة على أسعار البوتاجاز

بالصور

ياسمين عز بقفطان بنفسجى فى أواخر أيام رمضان

معركة السيارات تشتعل.. صناعة أمريكا تضغط على ترامب لإغلاق الباب أمام الصين

الولايات المتحدة والصين
سعر رينو ميجان 2023 المستعملة

رينو ميجان موديل 2023‏
رينو تعيد أسطورة الثمانينيات … 5 تيربو تعود بنسخة كهربائية خارقة

رينو 5 Turbo
فيديو

صورة من الفيديو

70 مليون مشاهدة لفيديو نتنياهو في مقهى بالقدس | نفي للشائعة أم مشهد مصنوع بالذكاء الاصطناعي؟ خبير يجيب

عروس بورسعيد

شاهدة تكشف كواليس الساعات الأخيرة في حياة عروس بورسعيد

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟

هل يحكم إيران وهو في غيبوبة؟.. تقارير تقول إن مجتبى خامنئي لا يعلم أنه أصبح المرشد الأعلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد