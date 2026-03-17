مانشستر سيتي يحلم بريمونتادا تاريخية أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب «الاتحاد»، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش وريال مدريد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والحسابات المعقدة.

ويدخل ريال مدريد المباراة بأفضلية كبيرة بعدما حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب «سانتياجو برنابيو»، بفضل تألق لافت من فيديريكو فالفيردي الذي سجل هاتريك منح الفريق الإسباني خطوة واسعة نحو ربع النهائي.

ويعتمد الفريق الملكي على حالته المعنوية المرتفعة، مع سعيه لتأكيد التفوق خارج أرضه، مستفيدًا من سرعات التحول الهجومي بقيادة فينيسيوس جونيور، في محاولة لحسم بطاقة التأهل مبكرًا.

في المقابل، يخوض مانشستر سيتي المواجهة تحت ضغط كبير، إذ يحتاج الفريق الإنجليزي إلى فوز بفارق أربعة أهداف من أجل قلب الطاولة، معولًا على قوته الهجومية بقيادة إيرلينج هالاند وعمر مرموش لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمام جماهيره.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا، حيث تتكرر مواجهة الفريقين في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع تفوق نسبي لريال مدريد في المواجهات الأخيرة بين الطرفين.

وعلى مستوى التاريخ الأوروبي، التقى الفريقان في 16 مباراة، حقق خلالها ريال مدريد 6 انتصارات مقابل 5 لمانشستر سيتي، فيما انتهت بقية المواجهات بالتعادل، ما يعكس حجم الندية التي تميز هذه القمة القارية.