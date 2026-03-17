دعاء عظيم تفتح له أبواب السماء قبل الظهر.. اغتنمه بـ 11 كلمة الآن
ملعبان مرشحان.. إسبانيا تحدد خياراتها لمواجهة مصر الودية
مكتب نتنياهو: إصدار أمر باستهداف كبار قادة النظام الإيراني
مزاعم إسرائيلية بمقتل علي لاريجاني وقادة في «الباسيج» خلال غارات جوية على إيران
كجوك: 120 ألف ممول انضموا طواعية للنظام الضريبي المبسط وسددوا 80 مليار جنيه
القومي لتنظيم الاتصالات ينفي زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30%
الجيش السوداني يكشف عن حجم خسر مليشيا الدعم السريع خلال 24 ساعة
برواتب 18 ألف جنيه.. وظائف خالية بتلك التخصصات
العمل: اليوم صرف 344 مليون جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة
خيارات إنهاء حرب إيران على طاولة ترامب.. فهل يستجيب؟
مريضة نفسيا.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء فتاة بتحرش والدها بها بالشرقية
غيابات ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.. ما موقف مبابي؟

ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالله هشام

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 وتقام المباراة المرتقبة على ملعب “الاتحاد” معقل الفريق الإنجليزي، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين العملاقين الأوروبيين.

غيابات ريال مدريد

ويعاني ريال مدريد من غياب 6 لاعبين عن صفوفه بسبب الإصابات المتنوعة حيث يغيب راؤول أسينسيو لمعاناته من إصابة عضلية فيما يخوض ديفيد ألابا برنامجه التأهيلي، ويغياب إيدير ميليتاو للإصابة.

وبسبب النقص العددي في مدافعي الفريق قام ريال مدريد بتصعيد المدافع الشاب دييجو أجوادو لتوفير بديل حال حدوث أي أزمة جديدة.

موقف مبابي

شهدت قائمة ريال مدريد أنباء سارة لجمهور الملكي، وذلك بعد عودة مبابي للتواجد مع الميرنجي مرة أخرى، عقب غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. وستُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في موقف مريح نسبيًا بعدما حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”. وتمكن الفريق الملكي من الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي ثلاثية مميزة في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.

يدرك مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا صعوبة المهمة، لكنه يتمسك بآماله في تحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره. ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز بفارق أربعة أهداف دون رد من أجل التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما سيقوده الفوز بثلاثية نظيفة فقط إلى اللجوء للأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح إذا استمرت النتيجة كما هي.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

موضوع خطبة الجمعة القادمة

الأوقاف: "بر الوالدين زينة الأعياد".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

دار الافتاء

دار الإفتاء توجه رسالة بعد رمضان: لا تودّعوا الشهر.. وابدؤوا حياة جديدة بطاعته

تطهير شامل للساحات والأروقة عقب ليلة القدر

تطهير شامل للساحات والأروقة بالجامع الأزهر استعداداً لاستقبال المصلين في ختام رمضان

بالصور

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي
طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..
نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ ..

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد