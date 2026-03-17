غيابات ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.. ما موقف مبابي؟

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة المرتقبة على ملعب “الاتحاد” معقل الفريق الإنجليزي، في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين العملاقين الأوروبيين.

غيابات ريال مدريد

ويعاني ريال مدريد من غياب 6 لاعبين عن صفوفه بسبب الإصابات المتنوعة حيث يغيب راؤول أسينسيو لمعاناته من إصابة عضلية فيما يخوض ديفيد ألابا برنامجه التأهيلي، ويغياب إيدير ميليتاو للإصابة.

وبسبب النقص العددي في مدافعي الفريق قام ريال مدريد بتصعيد المدافع الشاب دييجو أجوادو لتوفير بديل حال حدوث أي أزمة جديدة.

موقف مبابي

شهدت قائمة ريال مدريد أنباء سارة لجمهور الملكي، وذلك بعد عودة مبابي للتواجد مع الميرنجي مرة أخرى، عقب غيابه خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية. وستُبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في موقف مريح نسبيًا بعدما حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”. وتمكن الفريق الملكي من الانتصار بثلاثة أهداف دون رد، حيث سجل النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي ثلاثية مميزة في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب في إنجلترا.

يدرك مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا صعوبة المهمة، لكنه يتمسك بآماله في تحقيق عودة تاريخية أمام جماهيره. ويحتاج الفريق الإنجليزي إلى الفوز بفارق أربعة أهداف دون رد من أجل التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما سيقوده الفوز بثلاثية نظيفة فقط إلى اللجوء للأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح إذا استمرت النتيجة كما هي.