قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأهيل الترع وحماية الشواطئ.. وزيرا الري والتخطيط يستعرضان خطة الاستثمار المائي 2025/2027
بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون
شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
english EN
رياضة

هل ينجح مانشستر سيتي في قلب الطاولة أمام ريال مدريد؟ ..قراءة في سيناريو “الريمونتادا”

إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية إلى المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط تساؤلات مشتعلة حول إمكانية تحقيق الفريق الإنجليزي “ريمونتادا” تاريخية بعد خسارته الثقيلة ذهابًا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.

المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن المهمة تبدو شديدة التعقيد، لكنها ليست مستحيلة نظريًا، فالفارق الكبير في النتيجة يمنح الفريق الملكي أفضلية واضحة، خاصة في ظل خبرته الطويلة في إدارة مثل هذه المواجهات الحاسمة، وقدرته على التعامل مع الضغوط خارج ملعبه.

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي المباراة على ملعب الاتحاد مدعومًا بعامل الأرض والجمهور، وهو ما قد يمنحه دفعة قوية لمحاولة التسجيل مبكرًا وخلخلة حسابات ريال مدريد. لكن التحدي الحقيقي يكمن في ضرورة تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل دون استقبال أي هدف، وهو سيناريو يتطلب توازنًا دقيقًا بين الهجوم والدفاع.

فنيًا، يمتلك السيتي أدوات هجومية قادرة على صناعة الفارق، لكن تراجع الفاعلية التهديفية في الفترة الأخيرة، خاصة من جانب إيرلينج هالاند، يثير بعض القلق. 

في المقابل، يعتمد ريال مدريد على خبرة لاعبيه وقدرتهم على استغلال المساحات، مع وجود عناصر حاسمة مثل كيليان مبابي وجود بيلينجهام، القادرين على توجيه ضربة قاضية في أي لحظة.

تكتيكيًا، من المتوقع أن يفرض مانشستر سيتي سيطرته منذ البداية، محاولًا الضغط العالي وتسجيل هدف مبكر يعيد الأمل، بينما سيلجأ ريال مدريد إلى التنظيم الدفاعي والانطلاق في الهجمات المرتدة السريعة، وهي الطريقة التي غالبًا ما يجيدها في مثل هذه الظروف.

وبالنظر إلى كل هذه العوامل، فإن سيناريو “الريمونتادا” يظل قائمًا من الناحية النظرية، لكنه يصطدم بواقع صعب يتمثل في قوة وخبرة ريال مدريد. 

الأقرب أن ينجح السيتي في تحقيق فوز معنوي أو فرض التعادل، لكن دون القدرة على تعويض فارق الثلاثة أهداف، ما يرجح كفة الفريق الإسباني للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

مانشستر سيتي وريال مدريد مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد